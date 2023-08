LA STORIA RISCRITTA AL CREMLINO - PUTIN RIFILA AI RAGAZZINI DI 17 ANNI UN NUOVO LIBRO DI STORIA: NEL TESTO SI LODANO IL PIANO DI DENAZIFICAZIONE DELL’UCRAINA E I SOLDATI RUSSI CHE SALVARONO LA PACE NEL 2014 CON L’ANNESSIONE DELLA CRIMEA – LE SANZIONI VENGONO BOLLATE COME “PEGGIORI DELLE VESSAZIONI DI NAPOLEONE” MENTRE SI ACCUSA L’OCCIDENTE DI VOLER DESTABILIZZARE LA RUSSIA – IL TESTO, CHE È STATO REDATTO IN CINQUE MESI, SERVIRA' A PLASMARE LE MENTI DEI RUSSI DI DOMANI...

Estratto dell’articolo di Marta Serafini per il “Corriere della Sera”

A scriverlo hanno impiegato solo cinque mesi. Oggetto del nuovo testo scolastico, la serie di «successi russi» in Ucraina. In tempo di guerra Mosca riscrive i libri di Storia e li presenta alla stampa prima della ripresa delle lezioni.

Il nuovo libro è destinato all’undicesima classe, quella che in Russia si frequenta a 17 anni. Obiettivo della revisione — secondo il ministro dell’Istruzione russo, Sergei Kravtsov — «trasmettere gli obiettivi dell’offensiva ucraina agli scolari» e del «piano di smilitarizzazione e denazificazione». Il ritornello, dunque, è quello suonato dallo Zar.

Il libro copre il periodo storico che va dal 1945 al XXI secolo e presenta una sezione sui soldati russi che «salvano la pace» nel 2014, con l’annessione della penisola di Crimea. Oltre etichettare di continuo l’Ucraina come «Stato nazista», il testo denuncia anche le sanzioni occidentali, «peggiori delle vessazioni di Napoleone, che marciò sulla Russia nel 1812».

Il testo afferma inoltre che «l’obiettivo principale» dell’Occidente è «destabilizzare la situazione all’interno della Russia» e propone Mosca come una vittima dell’aggressione occidentale, in lotta per la sua stessa esistenza.

[…] «la Russia è stata derubata, in effetti, quando l’Ucraina ha ottenuto l’indipendenza nel 1991». […]

