LA STORIA D’AMORE PIÙ FORTE DEL RAZZISMO TRA PENNY UMBERS E MARK BETHEL – I DUE SI SONO CONOSCIUTI NEGLI ANNI SETTANTA QUANDO LUI AVEVA 17 ANNI E LEI 16, MA IL PADRE DI PENNY E IL RETTORE DELLA SUA UNIVERSITÀ LO COSTRINSERO AD INTERROMPERE LA RELAZIONE, MINACCIANDOLO DI SOSPENDERE LA SUA BORSA DI STUDIO - LA SEPARAZIONE FU UN TRAUMA, AL PUNTO CHE PENNY TENTÒ IL SUICIDIO - I DUE NON SI SONO MAI DIMENTICATO L’UNO DELL’ALTRO E NEL 2018 SI SONO RINCONTRATI GRAZIE A...

Chiara Bruschi per “il Messaggero”

Come Romeo e Giulietta, ma con un lieto fine. È la storia tutta vera di Penny Umbers e Mark Bethel, che oggi hanno 61 anni. Si sono innamorati da adolescenti, frequentati per qualche anno e detti addio per colpa del padre che, razzista, aveva fatto di tutto per di evitare il matrimonio della figlia bianca con un ragazzo di colore.

Dopo essersi lasciati, Penny e Mark si sono amati per 40 anni nel silenzio di ogni giorno, nonostante vivessero a 5mila chilometri di distanza e non sapessero più nulla l'uno dell'altra. Un vita vissuta arrancando in matrimoni senza speranza e senza felicità, barcamenandosi in unioni prive di quel sentimento che solo una volta nella loro vita avevano provato e con cui avevano misurato ogni relazione successiva. Ma l'incredibile destino, nel 2019 li ha riuniti e ora stanno per sposarsi.

Tutto comincia negli anni Settanta quando Penny, figlia di un manager di Leeds, si imbatte in un giovane atleta intento a festeggiare la vittoria della sua squadra di cricket in un pub di Nottingham. Mark è originario delle Bahamas, ma il padre si era laureato a Oxford e vuole che anche il figlio venga istruito in Gran Bretagna. Così a sei anni lo iscrive a una scuola nel Warwickshire, contea nell'ovest dell'Inghilterra. «Mi chiamavano n***o ma non sapevo nemmeno cosa volesse dire», ha raccontato al Daily Mail.

All'età di 17, quando rimane folgorato da Penny, un anno più giovane, Mark è un alunno del Trent College nel Derbyshire ed è un abile giocatore di tennis, rugby e cricket. Tra i due è amore a prima vista: «Era alto, meraviglioso e aveva un sorriso che mi ha sciolto», ha ricordato Penny nel descrivere il loro primo incontro, mentre Mark l'ha definita la persona più dolce e adorabile che avesse mai conosciuto. E appena la vede, anche il suo «cuore si scioglie». I due si mettono insieme.

Tre anni più tardi però, la doccia gelata: Mark viene rintracciato dal padre di Penny che insieme al rettore della sua università lo intima di interrompere la relazione con la figlia. «Lascerai Penny, non le spiegherai il perché, andrai avanti e non menzionerai mai più questa conversazione», gli dice l'uomo facendogli capire «molto chiaramente» che in caso contrario avrebbe interrotto la sua borsa di studio e Mark sarebbe dovuto tornare alle Bahamas. Una minaccia che per il giovane, già duramente provato dal clima ostile e razzista di quegli anni, rappresenta la goccia che fa traboccare il vaso.

Quelle parole lo fanno sentire «completamente distrutto». Il timore di deludere il padre è troppo forte e così Mark decide di fare quello che gli è stato chiesto. La ragazza lo vede voltarle le spalle e andare via, scoppia in lacrime, incredula. Un addio inspiegabile che la conduce verso una spirale di depressione. Alcuni mesi più tardi la sua disperazione la spinge a tentare il suicidio con un'overdose di medicinali.

LA LUNGA SEPARAZIONE

Il tempo passa e Penny, diventata un'assistente di direzione, sposa un uomo gentile che tuttavia non ama. Il matrimonio dura meno di un anno. Pure il secondo è senza sentimento, ma va avanti dieci anni perché Penny non vuole un secondo fallimento. E anche Mark, che nel frattempo lavora negli hotel di tutto il mondo in posizioni di prestigio e vive alle Bahamas, si sposa. Ma anche la sua è un'unione «infelice» perché si sente «vuoto».

Negli anni Novanta, dopo il divorzio si mette alla ricerca di Penny. Prova perfino a rintracciarla contattando la sua vecchia scuola, ma il tentativo fallisce. Nel 2018 la trova su Facebook. «Era bellissima come sempre e quando ho visto la sua foto mi sono innamorato di nuovo».

Le scrive più volte ma Penny, poco avvezza alla tecnologia, legge questi messaggi solo nell'aprile 2019. La scintilla riaccende un amore mai sopito e dopo 40 anni sentono nuovamente le loro voci al telefono. E piangono. Lui le confessa la verità sul padre, che ora è malato di Alzheimer. «Mark ha gridato Umbers nell'aeroporto e ci siamo stretti in un abbraccio», ha raccontato Penny al tabloid nel rievocare il primo incontro, «è stato come se non ci fossimo mai lasciati». Presto si sposeranno e vivranno finalmente insieme.

