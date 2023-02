STORIA DI UNA SCHIAVA DEL SESSO - UNA RAGAZZA NIGERIANIA HA PAGATO 30MILA EURO PER VIAGGIARE DALLA NIGERIA ALL’ITALIA CON “SOSTA” IN LIBIA - E’ STATA AVVIATA ALLA PROSTITUZIONE CON I RITI VOODOO E DOPO LE MINACCE AI FAMILIARI RIMASTI IN AFRICA - MA STAVOLTA LA STORIA HA UN LIETO FINE: LA RAGAZZA SI E’ RIVOLTA ALLE FORZA DELL’ORDINE E HA FATTO SCATTARE UN’INDAGINE CHE HA PORTATO ALL’ARRESTO A SIRACUSA DI UNA NIGERIANA CONSIDERATA PARTE DI UN GRUPPO CRIMINALE COL COMPITO DI RECLUTARE GIOVANI, ANCHE MINORENNI, PER FARLE PROSTITUIRE…

Da “Libero quotidiano”

Trentamila euro per viaggiare dalla Nigeria all’Italia con “sosta” in Libia. E, una volta nel Belpaese, avviata alla prostituzione con i riti voodoo e con la minaccia di fare lo stesso ai familiari rimasti in Africa.

L’indagine, partita nel 2016 grazie alla testimonianza di una ragazza ingannata con il sogno di cambiare vita, ha portato all’arresto a Siracusa di una nigeriana considerata parte di un gruppo criminale col compito di reclutare giovani in Nigeria, anche minorenni, per farle prostituire in Italia e convincerle a fuggire dai centri di accoglienza una volta sbarcate.

Tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù anche di minori, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e autoriciclaggio dei proventi dell’attività delittuosa sono le accuse che pendono sulla nigeriana arrestata ieri dalla mobile a Siracusa. La persona che ha fatto scattare le indagini ha capito di essere stata ingannata una volta arrivata in Libia, dove ha subito violenze fisiche e psichiche ad opera dei “sorveglianti”.

Così l’attività investigativa ha permesso di indentificare “la madame” coinvolta in numerose vicende di tratta di esseri umani. L’indagata si avvaleva di complici in Nigeria e Libia per il reclutamento e il viaggio delle schiave e inviava soldi al suo Paese