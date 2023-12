UNA STORIA STRANA: A UN 80ENNE HANNO RUBATO 70MILA EURO IN CONTANTI ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO – L’ANZIANO, ARRIVATO A ROMA DALLA GERMANIA PER VISITARE ALCUNI PARENTI, AVEVA INFILATO LE BANCONOTE NEL SUO BAGAGLIO A MANO (MEJO DEL QATARGATE) – AL BANCO DEL CHECK-IN UN UOMO GLI SI È AVVICINATO E LO HA DERUBATO. IL COLPEVOLE È STATO ARRESTATO MA DEI SOLDI NON C’È TRACCIA – RESTA IL MISTERO: PERCHÈ VIAGGIARE CON TUTTE QUELLE BANCONOTE?

Era venuto a Roma dalla Germania per visitare alcuni parenti e non si era fidato a lasciare i risparmi in casa. Così l’anziano agricoltore, 80 anni, aveva infilato 70 mila euro in contanti nel suo bagaglio a mano. Tutto è andato bene fino al viaggio di ritorno, mercoledì scorso, quando l’uomo, come racconta il Messaggero, è stato derubato.

L’anziano è stato avvicinato mentre faceva la fila al check in da un uomo che, fingendo di aver bisogno di una informazione, gli ha portato via la valigia.[...] Grazie all’identikit tracciato dai poliziotti l’uomo è stato arrestato il giorno dopo, mentre si aggirava tra i passeggeri. Ma dei contanti rubati all’anziano non è stata ancora trovata traccia.