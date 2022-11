STORIE ITALIANE – UN RISTORATORE DI BAGHERIA, IN PROVINCIA DI PALERMO, VA IN PELLEGRINAGGIO AD ASSISI CON IL SUO CARRETTO, TRAINATO DAL CAVALLO GANDALF – AVEVA RISCHIATO IL FALLIMENTO DURANTE LA PANDEMIA E PER CELEBRARE LO SCAMPATO PERICOLO E’ PARTITO IL 4 OTTOBRE PER RAGGIUNGERE LA CITTA’ DI SAN FRANCESCO: SE IL METEO LO ASSISTE, ARRIVERA’ TRA QUINDICI GIORNI…

(ANSA) - E' partito da Bagheria per raggiungere Assisi. È questa la destinazione del lungo viaggio di Antonino Buttitta ristoratore che ha rischiato di fallire per la pandemia. Con il suo cavallo Gandalf, nome che svela una passione per la Terra di Mezzo e per i capolavori letterari e cinematografici di Tolkien, e un carretto è partito da Bagheria il 4 ottobre, giornata dedicata a San Francesco d'Assisi.

ANTONIO BUTTITTA E IL PELLEGRINAGGIO CON IL CARRETTO DA BAGHERIA AD ASSISI

"Nell'epoca in cui la moda è quella di partire per mete esotiche, lontanissimo il mio desiderio è riscoprire il vero senso profondo del viaggio. In questo caso, la destinazione è Assisi, autentica città della pace. Un pellegrinaggio di pace dopo la grande paura della pandemia che mi ha messo in grossa crisi", dice. Antonino nasce da una famiglia di carrettieri, quindi i viaggi "sono una tradizione familiare": poi è arrivato il Covid19, che lo ha portato ad avere più tempo da dedicare al suo cavallo. Da qui è tornato vivo il ricordo delle "vecchie passeggiate coi nonni" ed è nata l'iniziativa di rimettersi in viaggio. Arriverà ad Assisi tra quindici giorni se il meteo sarà clemente.

