16 gen 2023 19:38

STORIE DAL METOO ALLA PUMMAROLA (DOVE SI RACCONTANO ANEDDOTI MA NON SI FANNO MAI I NOMI) - ANTONELLA MARINO “MOLTI REGISTI IMPORTANTI HANNO DELLE MODALITÀ TUTTE LORO: TOCCATINE AMICHEVOLI E BATTUTINE - ALLA PRIMA PAUSA IL REGISTA MI HA CIRCONDATA CON UN BRACCIO E PER DIRMI CHE ERO BELLA E BURROSA COME PIACCIONO A LUI E CHE AVREBBE FATTO SESSO CON ME. MI SCOSTAI, DISSI CHE ERO FIDANZATA MA RISPOSE CHE NON ERA GELOSO. L'INDOMANI INDOSSAVO UNA LUNGA GONNA DI LANA E APPENA MI VIDE DISSE ‘TE L'ALZEREI QUESTA GONNELLA’…”