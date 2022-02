8 feb 2022 16:35

STORIE DA PERDERCI LA TESTA - IN IRAN UN 50ENNE HA DECAPITATO LA MOGLIE DI 17 ANNI E SE NE E' ANDATO IN GIRO CON LA SUA TESTA IN MANO, A DIMOSTRAZIONE DI AVER COMPIUTO UN "DELITTO D'ONORE" - LA RAGAZZA, INFATTI, ERA SCAPPATA IN TURCHIA ED ERA STATA RIPORTATA IN PATRIA DAL PADRE - L'UOMO E' STATO ARRESTATO PER OMICIDIO E...