4 mag 2023 09:12

STORIE ROMANELLE – UN 22ENNE, IN ZONA TUFELLO, A BORDO DELLA SUA AUTO INSEGUE UN BUS, GLI TAGLIA LA STRADA, PROVOCA UN INCIDENTE E POI AGGREDISCE L’AUTISTA. IL MOTIVO? “MI HA BUCATO IL PALLONE E NON SI È FERMATO PER CHIEDERE SCUSA. TRE PASSEGGERI CHE SI TROVAVANO A BORDO DEL BUS SONO RIMASTI LIEVEMENTE FERITI. IL 22ENNE È STATO ARRESTATO PER LESIONI E INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO…