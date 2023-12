21 dic 2023 18:32

LA STRADA PER LA FUSIONE NUCLEARE È ANCORA LUNGA, MA SIAMO A UN BUON PUNTO (PER RENDERCI INDIPENDENTI DAI DITTATORELLI CHE HANNO IL MONOPOLIO SUL PETROLIO) - ALCUNI SCIENZIATI AMERICANI HANNO REPLICATO TRE VOLTE IL PROCESSO DI "INIEZIONE" DELLA FUSIONE NUCLEARE - L'ANNO SCORSO, PER LA PRIMA VOLTA, AVVENNE UNA REAZIONE CHE RILASCIÒ PIÙ ENERGIA DI QUANTA NE ABBIA CONSUMATA...