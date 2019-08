IL CINEMA DEI GIUSTI - “SPACE DOGS”, IL DOCUMENTARIO PRESENTATO AL FESTIVAL DI LOCARNO, NON E’ L’UNICO OMAGGIO RICEVUTO DAI CANI CHE I SOVIETICI MANDARONO NELLO SPAZIO - È APPENA USCITO UN VIDEO DEI THE CHEMICHAL BROTHERS, "WE'VE GOT TO TRY", DEDICATO A LAIKA, MA CI SONO CANZONI DEI GORILLAZ, "LAIKA COME HOME", DEL 2002, DI MAX RICHTER; "LAIKA'S JOURNEY", DEGLI ARCADE FIRE, UNA GRAPHIC NOVEL, UN FILM UNGHERESE DEL 2018… - VIDEO