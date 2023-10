21 ott 2023 10:00

LE STRADE ITALIANE, UNA MATTANZA – A TORINO, UNA 16ENNE UCRAINA È STATA INVESTITA DA UN’AUTO MENTRE ANDAVA A SCUOLA – LA RAGAZZINA, IN FUGA DALLA GUERRA IN UCRAINA E OSPITE DI UNA COMUNITÀ, È STATA TRAVOLTA MENTRE ERA SULLE STRISCE PEDONALI: È MORTA SUL COLPO - L’AUTOMOBILISTA, NON E' RIUSCITO EVITARE L’IMPATTO, PROBABILMENTE PER IL MALTEMPO – GLI ABITANTI DEL QUARTIERE: “È UN INCROCIO PERICOLOSO. VIAGGIANO TUTTI VELOCI, ANCHE QUANDO C’È IL SEMAFORO ROSSO NON SEMPRE VIENE RISPETTATO…"