So che divento noioso, però non dobbiamo assuefarci a questa strage continua. In nessuna nazione UE ci sono queste cifre e questo strazio perpetuo pic.twitter.com/spm1hjkdOS — Luca Valdiserri (@Barney1404) February 4, 2023

Andrea Silvestrone, tennista di 49 anni affetto da sclerosi multipla, e due dei suoi tre figli sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri sull’A14, in direzione nord, nella galleria Castello a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Lo scontro, avvenuto nei pressi di un cantiere segnalato, ha coinvolto un’auto a noleggio proveniente dall’Abruzzo – su cui viaggiavano Silvestrone e i suoi tre figli – e un tir, il cui conducente è rimasto illeso. Il terzo figlio adolescente del tennista è ferito e si trova ora all’ospedale di Torrette, vicino ad Ancona. […]

La tragica morte di Silvestrone coi suoi due figli ha fatto sbottare il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, esasperato dai troppi incidenti gravi proprio in quel tratto di autostrada. «A fronte dell’ennesimo tragico indicente mortale sull’A14 nei tratti marchigiano e abruzzese, mi sono sentito con il Presidente Marco Marsilio – ha fatto sapere Acquaroli – con il quale abbiamo convenuto di richiedere un ulteriore incontro urgente con Autostrade per l’Italia, al fine di provvedere a garantire la massima sicurezza possibile anche rimodulando i cantieri». «Questa situazione è diventata per noi insostenibile e inaccettabile, sotto tutti i punti di vista possibili, prima di tutto la perdita di vite umane per le quali esprimo profondo dolore e cordoglio», ha concluso su Facebook Acquaroli.

