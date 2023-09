7 set 2023 11:00

LE STRADE MALEDETTE DI MILANO – UNA RAGAZZA DI 26 ANNI È STATA INVESTITA DA UNA MOTO MENTRE STAVA ATTRAVERSANDO LA STRADA. IN QUEL TRATTO NON CI SONO STRISCE PEDONALI – LA POVERETTA È STATA PORTATA IN CONDIZIONI GRAVISSIME ALL’OSPEDALE NIGUARDA - IL CONDUCENTE DELLA MOTO, 32 ANNI, È STATO TRASPORTATO AL PRONTO SOCCORSO IN CODICE GIALLO....