11 gen 2024 15:37

LE STRADE NON SONO CANILI - LA COMMISSIONE TRASPORTI DELLA CAMERA HA APPROVATO UN EMENDAMENTO AL CODICE DELLA STRADA CHE PREVEDE UN INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI CHE ABBANDONANO IL PROPRIO ANIMALE IN STRADA - OLTRE AL RITIRO DELLE PATENTE, I PADRONI RISCHIANO LE STESSE PENE PREVISTE PER I REATI DI OMICIDIO STRADALE E DI LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME, NEL CASO IN CUI GLI ANIMALI VAGANTI DOVESSERO CAUSARE INCIDENTI…