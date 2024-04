23 apr 2024 13:56

LE STRADE NON SONO CANILI – IL DISEGNO DI LEGGE SUL NUOVO CODICE DELLA STRADA, IN ATTESA DI APPROVAZIONE AL SENATO, PREVEDE UNA STRETTA CONTRO CHI ABBANDONA GLI ANIMALI LUNGO STRADE O AUTOSTRADE: RITIRO DELLA PATENTE E FINO A SETTE ANNI DI CARCERE, SE SI CAUSANO INCIDENTI CON VITTIME O FERITI – VERRANO APPLICATE LE PENE PREVISTE PER I REATI DI OMICIDIO STRADALE E...