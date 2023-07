LE STRADE, IL NOSTRO CIMITERO - VICINO MILANO UN UOMO DI 32 ANNI DI ORIGINI RUMENE, SENZA PATENTE E POSITIVO ALL’ALCOL TEST, HA TRAVOLTO CON UN FURGONE DUE 15ENNI UCCIDENDONE UNO. L'ALTRA RAGAZZA È STATA RICOVERATA ALL’OSPEDALE NIGUARDA ED È IN CONDIZIONE CRITICHE – LA TRAGEDIA IERI SERA, L'UOMO AVEVA UN TASSO ALCOLEMICO DUE VOLTE SUPERIORE A QUELLO CONSENTITO...

Estratto dell’articolo di Car. Gu per www.milanotoday.it

Il giro in bici con l'amica. Il furgone che arriva veloce, guidato da un uomo che non dovrebbe essere lì. Poi lo schianto, tremendo. E la corsa in ospedale, inutile. È morto così Valentino Serafino Colia, il 15enne - 16 anni da compiere il prossimo ottobre - investito e ucciso lunedì sera a Garbagnate Milanese, dove viveva, da un Ford Transit guidato da un 32enne senza patente e con un livello di alcol nel sangue superiore al consentito.

La tragedia si è consumata poco dopo le 22.30 in via Kennedy. Stando a quanto finora appreso, il 15enne - che giocava a basket in un paese poco distante - era in compagnia di una sua coetanea, una giovane di Cesate che mercoledì compirà 16 anni. […]

Soccorso dai medici del 118, Valentino è stato trasportato al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, dove i dottori non hanno però potuto far altro che constatarne il decesso. L'amica è stata invece ricoverata al Niguarda di Milano ed è in condizioni critiche.

Sono stati gli stessi carabinieri ad arrestare il 32enne, Bogdan Pasca, cittadino romeno, che era al volante del Transit. Secondo i primi accertamenti, infatti, l'uomo guidava senza patente - ha una licenza romena, non valida in Italia - e con un livello di alcol nel sangue di 1,01 grammi per litro, oltre il doppio rispetto al limite massimo. […]

