27 gen 2023 08:44

LE STRADE ROMANE ORMAI SONO UN CIMITERO – ANCORA UN INCIDENTE, STAVOLTA NELL'HINTERLAND DELLA CAPITALE: QUESTA NOTTE A FONTE NUOVA UNA FIAT 500 SI È RIBALTATA PIÙ VOLTE PER CAUSE ANCORA DA ACCERTARE E CINQUE RAGAZZI SONO MORTI. UNA SESTA PERSONA È IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO – COME MAI ERANO IN SEI A BORDO DI UN’AUTO OMOLOGATA PER QUATTRO?