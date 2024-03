STRADE DI SANGUE - VICINO VILLA BORGHESE, A ROMA, UN 26ENNE DI ORIGINI RUMENE, ALLA GUIDA DI UNA BMW AFFITTATA, HA INVESTITO E UCCISO IL 37ENNE LUCA FURCAS - IL RAGAZZO AL VOLANTE È RISULTATO POSITIVO ALL'ALCOL TEST - FURCAS, MEDICO SPECIALIZZANDO, STAVA FACENDO JOGGING QUANDO È STATO TRAVOLTO E SBALZATO PER DIVERSI METRI...

Estratto dell'articolo di Valeria Costantini www.correiere.it

LUCA FURCAS

Incidente stradale mortale martedì sera in via Pinciana, al centro di Roma. Una Bmw, guidata da un 26enne cittadino romeno, proveniente da piazzale Brasile, ha investito Luca Furcas, un runner di 37 anni, medico specializzando, che stava facendo jogging e che usciva da Villa Borghese. La vittima è stata sbalzata a diversi metri dal punto d'impatto con la macchina: non c'è stato nulla da fare, inutili i soccorsi. Secondo le verifiche la macchina di grossa cilindrata era a noleggio.

Sul posto, alle 21 e 30 circa, le pattuglie del II Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale. Il 26enne alla guida dell'auto è stato accompagnato presso il policlinico Umberto I per gli esami di rito: è risultato positivo al test per la presenza di alcool nel sangue (il tasso era di 0,80 grammi per litro). L'uomo è stato denunciato: la sua posizione resta al vaglio. […]