25 feb 2023 12:24

STRAFATTO COME UN CANE - A NEW YORK SCATTA L’ALLARME DEI VETERINARI PER IL NUMERO DI CANI CHE INGERISCE MARIJUANA: DA QUANDO L’ERBA A USO RICREATIVO È STATA LEGALIZZATA, SONO AUMENTATE DEL 400% LE RICHIESTE DI AIUTO RISPETTO A SEI ANNI FA - LA DROGA PUÒ RISULTARE ALTAMENTE TOSSICA PER GLI ANIMALI E PUÒ AVERE SU DI LORO UN IMPATTO DRAMMATICO E, IN ALCUNI CASI, ANCHE LETALE: PERDONO L’EQUILIBRIO, HANNO ALLUCINAZIONI, VOMITANO E…