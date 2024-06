27 giu 2024 08:18

UNA STRANA STORIA - UN DIPLOMATICO STATUNITENSE È STATO TROVATO PRIVO DI VITA IN UN ALBERGO A KIEV - IL CORPO DEL RAPPRESENTANTE DELL'AMBASCIATA AMERICANA IN UCRAINA È STATO TROVATO IL 25 GIUGNO SCORSO IN UNA STANZA DELL'HOTEL HILTON. NON SONO STATE RILEVATE TRACCE DI VIOLENZA E, SECONDO LE AUTORITA', SAREBBE DECEDUTO PER CAUSE NATURALI…