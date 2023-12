19 dic 2023 14:43

LA STRANA STORIA DELLA GIUDICE RUSSA SPEDITA DA PUTIN IN SICILIA – DA GIUGNO È STATA TRASFERITA NEL CONSOLATO RUSSO DI PALERMO ANASTASIA SHAPOVAL, CHE ERA GUIDICE NELLA REPUBBLICA DI CRIMEA ED È STATA SANZIONATA DA ZELENSKY PER AVER PROCESSATO E CONDANNATO ATTIVISTI CHE INNEGGIAVANO ALLA RIBELLIONE CONTRO LA RUSSIA – DI LEI SI ERANO PERSE LE TRACCE PER MESI, POI È RISPUNTATA IN ITALIA COME DIPLOMATICA (QUINDI GODE DI SPECIALI IMMUNITÀ). ANCHE SE IL SUO NOME NEL REGISTRO DEL CONSOLATO È CAMBIATO…