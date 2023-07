LA STRANA VICENDA DI UN 36ENNE DETENUTO CASERTANO CHE OTTIENE GLI ARRESTI DOMICILIARI MA, DOPO ALCUNE LUNGAGGINI BUROCRATICHE, SCOPRE CHE LA CASA CHE AVEVA SCELTO A FORMIA PER SCONTARE LA PENA ERA STATA AFFITTATA DA TURISTI - DOPO QUALCHE GIORNO IN UN B&B, NON HA TROVATO UNA SISTEMAZIONE VISTO IL PIENONE DELLA STAGIONE ESTIVA ED E’ TORNATO IN CARCERE – SI E’ MESSO A CERCARE UN’ALTERNATIVA E L’HA TROVATA…IN MOLISE!

Era pronto a iniziare a scontare la pensa ai domiciliari, dopo aver trascorso diversi anni in carcere per maltrattamenti alla moglie e aver intrapreso un percorso di rieducazione, ma quando è uscito di cella ha trovato la casa in cui avrebbe dovuto trascorrere gli arresti affittata ai vacanzieri. E così dopo qualche giorno trascorso in un bed & breakfast, è tornato in carcere.

È la disavventura capitata al 36enne Antonio Errico di San Tammaro, nel Casertano, condannato in primo grado dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere a sei anni e in appello a Napoli a cinque anni, da fine 2021 in carcere. Anni in cui ha cercato una riabilitazione agli occhi della sua famiglia. A maggio il suo legale Giuseppe Guadagno, prendendo atto dei miglioramenti, ha presentato istanza per fargli ottenere i domiciliari, e lui ha bloccato una casa a Formia (Latina) prendendo un accordo verbale con il proprietario.

È accaduto però che la Corte d'Appello ha rigettato l'istanza, così è stato presentato ricorso al Riesame, ma i tempi si sono allungati e solo a giugno i giudici hanno dato il via libera alla scarcerazione di Errico, che al momento di uscire ha trovato che la casa che avrebbe dovuto affittare per i domiciliari era stata nel frattempo occupata da un gruppo di vacanzieri.

A quel punto è andato tre giorni in una struttura ricettiva, e nel frattempo non ha trovato un'alternativa, visto che a Formia si è in piena stagione estiva ed è praticamente impossibile trovare case libere. Così l’autorità giudiziaria lo ha riportato in cella. Ora Errico sembra abbia trovato una casa a Venafro, in Molise […] ed è probabile che lì possa trascorrere i domiciliari […]