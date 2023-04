6 apr 2023 14:48

LA STRANEZZA DELLA GIUSTIZIA ITALIANA - DOPO ANNI PASSATI AI DOMICILIARI, IL 90ENNE GIUSEPPE DOA, CHE NEL 2016, A NUORO, UCCISE I DUE NIPOTI DURANTE UNA LITE PER L'EREDITÀ, E' STATO PORTATO IN CARCERE - PER LA CORTE D'ASSISE DEVE SCONTARE DIETRO LE SBARRE I 29 ANNI DI PENA CHE GLI SONO STATI INFLITTI (CIOÈ FINO AL 2032, QUANDO DOVREBBE COMPIERE 119 ANNI) – NONOSTANTE AVESSE OTTENUTO LA DETENZIONE DOMICILIARE VISTA L'ETÀ AVANZATA, PER LA PROCURA GENERALE DI CAGLIARI, DOA DEVE STARE IN CELLA – LA LEGGE PREVEDE CHE...