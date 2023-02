8 feb 2023 12:26

STRANGIO MA VERO: È STATO ARRESTATO ALL’AEROPORTO DI BALI IN INDONESIA, IL LATITANTE DI NDRANGHETA, ANTONIO STRANGIO, 32 ANNI. SI NASCONDEVA DA 7 ANNI ED È RITENUTO LEGATO ALLA OMONIMA ‘NDRINA DI SAN LUCA, NOTA ANCHE COME “JANCHI”. COLPITO DALL’AVVISO DI CATTURA INTERNAZIONALE PER I SOGGETTI RICERCATI IN TUTTO IL MONDO, ERA RICERCATO PER PRODUZIONE E TRAFFICO DI DROGA CON L’AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO