26 giu 2024 13:20

GLI STRANIERI IN ITALIA? PENSANO DI POTER FARE QUELLO CHE GLI PARE - A ROMA UN TURISTA SI È TUFFATA, CON TANTO DI COSTUME, NELLA FONTANA DEL PUTTO, A VILLA PAMPHILJ - MA NON SOLO: QUANDO I PASSANTI LE HANNO DETTO CHE DOVEVA USCIRE, LA "BAGNANTE" HA LANCIATO LORO UN SASSO E POI HA URLATO IN UNA LINGUA STRANIERA (CHE NON ERA INGLESE). ALLA FINE SE N'E' ANDATA COME SE NULLA FOSSE - SE FOSSE CAPITATO IN UN ALTRO PAESE, QUANTO TEMPO CI AVREBBE MESSO LA POLIZIA AD ARRESTARLA?