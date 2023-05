17 mag 2023 13:42

STRANO MA VERO, I DANNI CHE IL MALTEMPO STA CAUSANDO IN EMILIA-ROMAGNA SONO ANCHE COLPA DELLA SICCITÀ – NEI MESI SCORSI IL TERRENO HA PERSO UMIDITÀ E, SECCANDOSI, NON RIESCE AD ASSORBIRE LA PIOGGIA CHE È CADUTA IN QUANTITÀ INCREDIBILE NEGLI ULTIMI GIORNI – IL MALTEMPO E LE CONDIZIONI DEI TERRENI HANNO CREATO LE CONDIZIONI PERFETTE PER IL DISASTRO CHE STA COLPENDO CESENA, BOLOGNA, FORLÌ E SENIGALLIA...