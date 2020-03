STRANO, MA VIRUS – SI SARANNO PURE ABBASSATI I TONI SUL CORONAVIRUS, MA LA PSICOSI DILAGANTE NON ARRETRA DI UN PASSO: IL BAYER MONACO VIETA I SELFIE DEI CALCIATORI CON I TIFOSI, L’ATTACCANTE DEL TOTTENHAM SON È STATO MANDATO IN QUARANTENA DOPO ESSERE TORNATO DALLA COREA DEL SUD E A VENEZIA LA MESSA QUARESIMALE VA IN DIRETTA TV – A FIRENZE SI DISINFETTANO I TAXI E A MESTRE I MUSULMANI RADUNATI PER LA PREGHIERA SONO…

Ormai pressoché da tutte le parti si predica calma, si cerca di limitare la paura che potrebbe fare ancor più danni di questa maledetta infezione. Ma scorrendo le cronache, emergono notizie che fan capire come i giorni attuali siano letteralmente dominati da quel che accade "intorno" al virus.

Una situazione che sta cambiando anche le abitudine acquisite: i selfie con i calciatori, per esempio. Il Bayern Monaco, la più importante squadra tedesca, ha intimato ai suoi tesserati di non fare fotografie con gli ammiratori, per timore che si possano ammalare. D' altro canto, il calciatore del Tottenham Son si sotttoporrà per precauzione a un periodo di quarantena, essendo appena rientrato dall' Estremo Oriente.

E poi le messe, ormai chiuse al pubblico: in occasione della prima funzione della Quaresima, la Diocesi di Venezia ha deciso di trasmettere la funzione in diretta televisiva. Invece i musulmani di Mestre non hanno voluto rinunciare alla preghiera del venerdì, e si sono radunati in duecento nonostante i divieti: una volta scoperti, il locale adibito a moschea è stato sgomberato, e l' imam denunciato.

Per Son del Tottenham periodo di quarantena

Il forte attaccante della compagine londinese del Tottenham, Son Heung-min, 27 anni, passerà un periodo di tempo lontano dalla squadra una volta tornato da un intervento chirurgico in Corea del Sud, come precauzione in relazione allo scoppio dell' epidemia di corovirus.

Il calciatore coreano la scorsa settimana è infatti volato a Seul per l' appunto per sottoporsi a un' operazione al braccio fratturato nella gara di Premier League del 16 febbraio scorso contro l' Aston Villa, e il manager Jose Mourinho ha detto che «molto presto» tornerà in Inghilterra, dove però «dovrà seguire un protocollo di sicurezza». Mourinho ha aggiunto che spera di riavere a disposizione Son per «alcune partite» nel finale di questa stagione.

Pallanuoto rimandata

messa in tv 6

La Federation Internationale de Natation ha posticipato al 17-24 maggio il torneo preolimpico di pallanuoto femminile, in programma a Trieste, per via dell' emergenza legata al coronavirus e alle conseguenti misure adottate dai Paesi le cui federazioni hanno diritto a parteciparvi: Francia, Grecia, Israele, Kazakistan, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Slovacchia, Ungheria e Uzbekistan.

La messa quaresimale va in diretta televisiva

Come già preannunciato, domani mattina - prima domenica di Quaresima - il Patriarca Francesco Moraglia presiederà la Santa Messa - in forma non pubblica e alla sola presenza della comunità del Seminario - alle ore 11, dall' altare maggiore della basilica della Salute a Venezia; al termine il Patriarca rivolgerà una preghiera di affidamento alla Madonna della Salute.

Tale celebrazione sarà trasmessa in diretta dal settimanale diocesano Gente Veneta (attraverso la sua pagina Facebook) e dalle emittenti televisive Antenna 3 e Rete Veneta (rispettivamente sui canali 13 e 18 del digitale terrestre). A mezzogiorno, tutte le campane delle chiese della Diocesi di Venezia suoneranno come segno pubblico e «grido di speranza».

La squadra di serie C con 3 calciatori infetti

Salgono a tre i calciatori della Pianese, squadra toscana di serie C, risultati positivi al tampone del coronavirus. Lo rende noto la stessa società sportiva della provincia di Siena.

Oltre ai due calciatori, che sono al momento seguiti dal Servizio sanitario della Toscana, emerge ora il terzo caso sospetto, relativo a un tesserato che, come da protocollo, sta osservando l' isolamento fiduciario nella sua abitazione di Ravenna; è leggermente febbricitante, dunque non in condizioni gravi, e dal punto di vista sanitario viene seguito dalla competente Asl dell' Emilia Romagna. Alla Pianese, come già comunicato dalla Regione Toscana, risulta anche un quarto caso sospetto di coronavirus, che riguarda un addetto dello staff della squadra.

In moschea non si può

La polizia locale è intervenuta a Mestre (Venezia) in un locale adibito a moschea dove si teneva la funzione religiosa islamica del venerdì, con quasi 200 presenze. Gli agenti hanno fatto interrompere l' incontro di preghiera, vista l' ordinanza del ministero della Sanità e del presidente della Regione che proibisce eventi di ogni tipo che prevedano l' assembramento di persone. L' imam è stato denunciato.

I taxi si disinfettano

Le 384 auto bianche della Socota-Radio Taxi Firenze 4242 vengono disinfettate e sterilizzate con speciali prodotti in grado di eliminare per due mesi virus e batteri presenti negli abitacoli.

Ad annunciarlo sono i responsabili della stessa cooperativa fiorentina, che hanno illustrato il processo di sanificazione, con un "saggio" in diretta davanti alla sede.

«In un periodo come quello attuale, caratterizzato dalla grande preoccupazione per il diffondersi del coronavirus - ha spiegato il presidente Andrei - diventa indispensabile una vera e propria disinfezione, che garantisca l' eliminazione di virus, germi, batteri e funghi che annidandosi nelle parti più nascoste dell' abitacolo e all' interno del climatizzatore, possono aggravare le condizioni di chi già soffre di qualche forma di allergia e veicolare ogni tipo di contagio».

Il Grana Padano non c’entra con il morbo

«I toni allarmistici utilizzati a proposito del blocco del Grana Padano da parte della Grecia ci stanno mettendo in grande difficoltà, peraltro in modo del tutto immotivato, oltre che non vero, fomentando ulteriormente la psicosi collettiva» e in questo modo «contribuendo ad alimentare una scorretta percezione dell' attuale congiuntura da parte degli Stati esteri».

Così sostiene Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano, con riferimento ad alcuni titoli di stampa sulla richiesta della Grecia di una certificazione "virus free" per il Grana Padano. «I rapporti con la Grecia continuano» prosegue Berni, e «il Grana Padano posto al consumo oggi è senza problemi: è stato prodotto oltre 10 mesi fa quando 'Covid-19' ancora non esisteva».

Il Bayern vieta i selfie dei tifosi coi giocatori

Basta, per il momento, alle ricercatissime fotografie fra tifosi e campioni: vista l' emergenza legata all' epidemia di Coronavirus, la squadra di calio più famosa di Germania e una delle più famose del mondo, il Bayern Monaco, ha annunciato in una nota di aver raccomandato ai suoi giocatori «di non firmare autografi per il momento e di non essere disponibili per foto o selfie con i tifosi».

Il tutto sulla base delle raccomandazioni del Robert Koch Institute, che è in costante contatto con il professor Roland Schmidt, direttore di medicina interna del dipartimento medico del Bayern. «Chiediamo la comprensione dei nostri fan e di tutti i visitatori dell' FC Bayern», si legge nella nota diffusa dalla società.

