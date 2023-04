LA STRATEGIA DI CAMILLA PER SALIRE SUL TRONO? FINGERSI MORTA! – L’ETERNA AMANTE È RIUSCITA NELL’IMPRESA DI RIPULIRE LA SUA IMMAGINE, FACENDOSI SCIVOLARE ADDOSSO LE MALDICENZE E PERSINO LE SVELENATE DEL PRINCIPE HARRY CHE L’HA ACCUSATA DI ESSERE “CATTIVA E PERICOLOSA” E DI AVER “LASTRICATO LA STRADA DI CADAVERI” – L’AMICA LADY LANSDOWNE RIVELA: “LE PAROLE DI HARRY LE HANNO DATO FASTIDIO E LE HANNO FATTO MALE, MA LEI NON SI FA SCOMPORRE. LA SUA FILOSOFIA È…”

Estratto dell’articolo di Nuccia Bianchini per www.agi.it

Camilla Parker Bowles e HARRY

Il principe Harry "ha ferito" Camilla con i suoi racconti in 'Spare', la sua incendiaria autobiografia. Lo ha raccontato un'amica intima della futura regina, Lady Lansdowne, madrina della figlia di Camilla, Laura Lopes.

"Certo che le dà fastidio, certo che le fa male", ha raccontato la marchesa di Lansdowne a The Times. "Ma lei non si fa scomporre. La sua filosofia è sempre la stessa: 'Non fare nulla e si sistemerà: meno se ne parla, prima si ricompone'".

[…] Harry non ha usato il fioretto nei suoi racconti: Camilla, la storica amante del padre, ha "lastricato la strada di cadaveri" pur di diventare regina e ripulire la sua immagine di "cattiva", ha raccontato, accusandola tra l'altro di aver fatto trapelare alla stampa molte fughe di notizie sulla famiglia reale. Nel libro il duca ha anche accusato la matrigna di essere "cattiva" e "pericolosa".

re carlo camilla parker bowles 1

Il 6 maggio Camilla coronerà (è proprio il caso di dirlo) la sua marcia trionfale: per anni rimasta nell'ombra, accusata dalla principessa Diana di essere la causa del fallimento del suo matrimonio ("Eravamo in tre...."), Camilla sarà regina, un traguardo che forse neppure lei ha mai sperato. […]

il principe harry festeggia il giorno delle nozze di carlo e camilla 1

Una donna che ha saputo aspettare, con idee molto chiare (ha voluto i suoi nipoti all'incoronazione, che sono sempre stati lontani dai riflettori, perché vuole dare l'immagine di una famiglia moderna) ma che adesso si muove con estrema perizia nei tortuosi sentieri della corte, come se non avesse mai fatto altro. Quanto al legame con Carlo, "è molto speciale. Lei è li', accanto a lui ma leggermente dietro di lui, non in una competizione per le luci della ribalta. E questo è ciò di cui lui ha bisogno". Non è dunque un caso, forse, che molti nell'entourage la chiamino 'The boss".

