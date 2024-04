LA STRATEGIA DEL “TRITACARNE” STA FUNZIONANDO – VLADIMIR PUTIN HA PERSO 50MILA SOLDATI, MA A ZELENSKY È ANDATA MOLTO PEGGIO: SECONDO I DATI DEL MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO, DALL’INIZIO DEL CONFLITTO LE FORZE UCRAINE HANNO PERSO QUASI MEZZO MILIONE DI UOMINI. DATI ESAGERATI, CHE SERVONO ALLA PROPAGANDA DEL CREMLINO, MA CHE NON POSSONO NASCONDERE LA REALTÀ: “MAD VLAD” HA ANCORA CARNE DA CANNONE DA SACRIFICARE, KIEV LA STA ESAURENDO…

MOSCA, 'ELIMINATI QUASI MEZZO MILIONE DI SOLDATI UCRAINI'

(ANSA) - Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha affermato che dall'inizio del conflitto le forze ucraine hanno perso quasi mezzo milione di uomini. Le truppe russe mantengono "l'iniziativa lungo tutta la linea del fronte", ha aggiunto Shoigu, citato dal canale Telegram del ministero.

MOSCA, AUMENTEREMO ATTACCHI SUI DEPOSITI DI ARMI OCCIDENTALI

(ANSA) - La Russia "aumenterà l'intensità" dei suoi bombardamenti sui centri logistici ucraini e "sui depositi di armi provenienti dall'Occidente". Lo ha affermato il ministro della Difesa Serghei Shoigu.

ISW, MOSCA VUOLE SVUOTARE KHARKIV E ATTACCARLA

(ANSA) - La Russia ha intensificato gli attacchi e le operazioni di propaganda per distruggere Kharkiv e convincere gli abitanti a fuggire, creando milioni di sfollati interni, in vista di una possibile futura operazione offensiva contro la città o altrove nel Paese: lo scrive sul suo sito l'Istituto per lo studio della guerra (Isw).

I russi stanno sfruttando le limitate capacità delle difese aeree ucraine e l'accresciuta tensione in Ucraina in attesa dell'assistenza militare da parte degli Stati Uniti, commentano gli esperti del centro studi statunitense. Inoltre, la macchina della propaganda del Cremlino sta sfruttando le preoccupazioni per una futura operazione offensiva russa contro Kharkiv nel tentativo di creare panico tra gli ucraini.

L'Isw cita in particolare l'attacco russo di ieri a un'antenna tv a Kharkiv, che ha interrotto le trasmissioni nella zona, sottolineando che i media statali russi e i blogger militari hanno giustificato l'attacco sostenendo che le forze ucraine avevano installato sull'antenna una non meglio specificata attrezzatura di comunicazione e coordinamento della difesa aerea. Il Cremlino, conclude il think tank, potrebbe voler invocare il ricordo dell'attacco a Kiev del 2022 e delle prime settimane dell'invasione per creare panico tra la popolazione

