LA STRATEGIA "ZERO COVID" DELLA CINA STA PORTANDO AL COLLASSO HONG KONG - GLI OSPEDALI DEVONO APPRONTARE LETTI FUORI DALLE STRUTTURE PERCHE' I RESIDENTI SONO COSTRETTI A RICOVERARSI PER ALMENO SETTE GIORNI ANCHE SE SONO ASINTOMATICI O SE HANNO SINTOMI LIEVI - PER ALLEVIARE LA PRESSIONE SUL SISTEMA SANITARIO, I FUNZIONARI HANNO FATTO SAPERE CHE ADOTTERANNO UN APPROCCIO DIVERSO...

Ieri mattina gli ospedali di Hong Kong hanno raggiunto il 90% della loro capacità mentre le strutture di quarantena Covid erano sul punto di rottura. Secondo le autorità, la città è infatti alle prese con un numero record di nuove infezioni nonostante la strategia zero Covid adottata dalla Cina.

Secondo le rigide regole Covid cinesi, qualsiasi persona in città infetta da Covid deve essere ricoverata in ospedale o in una struttura di isolamento della comunità. Anche chi è asintomatico o ha solo lievi sintomi.

Per alleviare la pressione sul sistema sanitario cittadino, i funzionari hanno affermato che adotteranno un approccio diverso alle politiche di ricovero e isolamento e consentiranno ad alcuni pazienti di essere dimessi prima.

Con il nuovo approccio, le persone infette ma che presentano sintomi lievi negli ospedali e nelle strutture di isolamento gestite dal governo potranno andarsene prima. Il rilascio sarà concesso dopo soli sette giorni se un paziente risulta negativo al settimo giorno e non vive con nessuno in un gruppo ad alto rischio, come anziani, donne in gravidanza o persone immunodepresse.

Coloro che non soddisfano questi criteri devono completare l'intero periodo di isolamento di 14 giorni o attendere fino a quando non risultano negativi, secondo i funzionari sanitari.

Le immagini di venerdì mostravano pazienti in cura sui letti fuori da un ospedale nel quartiere operaio della città di Sham Shui Po. Lam Foon, 98 anni, è stata intervistata mentre era appoggiata e fasciata in coperte di lana fradicia in un letto d'ospedale appena fuori dall'ingresso del Caritas Medical Center di Hong Kong, in attesa dei test per confermare il suo risultato positivo preliminare per COVID-19.

«Non mi sento così bene», ha detto all'agenzia di stampa Reuters attraverso una maschera chirurgica, accanto a un paziente avvolto in modo simile che indossava una maschera e una visiera.

Lam era uno delle dozzine di pazienti che giacevano nel parcheggio della Caritas giovedì, dopo che non c'era più spazio all'interno dell'ospedale che serve 400.000 persone nel quartiere operaio di Cheung Sha Wan, nella penisola di Kowloon.

Le temperature sono scese a 15 gradi Celsius (59 Fahrenheit) in mezzo a qualche pioggia.

