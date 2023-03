LA STRATEGIA DI RE CARLO: UNA VOLTA TI MENA COL BASTONE, POI TI ALLUNGA LA CAROTINA – IL SOVRANO HA FATTO SAPERE CHE I FIGLI DI HARRY E MEGHAN POTRANNO FREGIARSI DEI TITOLI DI PRINCIPI. UNA MOSSA CHE SA TANTO DI PARACULATA VISTO CHE SI È RIFIUTATO DI ANDARE AL BATTESIMO DI LILIBET DIANA E HA APPENA SBATTUTO FIGLIO, NUORA E NIPOTI FUORI DAL FROGMORE COTTAGE – INTANTO PARE CHE I SUSSEX STIANO PENSANDO DI LASCIARE PURE GLI USA: I VIPPONI AMICI SONO SPARITI, IL CONSENSO È CROLLATO E…

Estratto dell'articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

documentario harry e meghan 6

Sui tabloid inglesi si parla chiaramente di «ramoscello d’ulivo» fra Buckingham Palace e i Sussex. Re Carlo III a cinque giorni dal battesimo della nipotina Lilibet Diana ha fatto sapere al figlio Harry e alla moglie Meghan che è la piccola può a tutti gli effetti fregiarsi del titolo di principessa. E c’è già chi interpreta questa comunicazione ufficiale come una mossa di riavvicinamento

[…] il re avrebbe già detto al principe Harry che i suoi figli si sarebbero potuti fregiare del titolo di principe e principessa in una «conversazione privata» dopo il funerale della regina […]

HARRY MEGHAN KATE E WILLIAM MEME BY OSHO

Archie e Lilibet sono diventati un principe e una principessa quando il re è salito al trono, ma erano diventati un semplice «master» e «miss» sul sito web di Buckingham Palace negli ultimi sei mesi.

Il trasferimento fuori dagli Usa

Intanto c’è chi sostiene che il sogno americano di Harry e Meghan Markle stia per interrompersi. Perché negli States, per i Sussex, pare tiri una brutta aria. Dopo i continui attacchi alla royal family la loro popolarità è ai minimi storici.

[…] i super Vip di cui i duchi si fregiavano di essere amici - come George e Amal Clooney, Oprah Winfrey, Michelle e Barack Obama - da mesi sono spariti dalle loro vite. E gli sfottò si moltiplicano.

re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton

South Park qualche settimana fa ha asfaltato i duchi, in un episodio dal titolo The Worldwide Privacy Tour, per la loro ossessione per la privacy, perennemente sbandierata ma contraddetta dai continui pubblici sfoghi. E nei giorni scorsi Meghan Markle è finita nel mirino di Chris Rock, che l'ha presa in giro per le continue lagne (a giudizio del comico infondate e fuori luogo) sul razzismo della royal family.

Il magazine «Heat» scrive che la situazione «sta diventando scomoda, quasi insostenibile». Dunque Harry e Meghan, pur volendo mantenere la loro base in California (la villa da quasi 15 milioni di dollari a Montecito), intenderebbero «traslocare coi figli Archie e Lilibet in Canada o in Sud Africa dove godono di maggiori simpatie».

documentario harry e meghan 8 principe harry e meghan markle 1 meghan markle principe harry documentario harry e meghan 17 documentario harry e meghan 7 documentario harry e meghan 6 documentario harry e meghan 12 documentario harry e meghan 35 documentario harry e meghan 5 documentario harry e meghan 4 principe harry meghan markle principe harry e meghan markle 2