LA STRATEGIA DEI RUSSI: SE NON SI TROVANO LE PROVE, È IMPOSSIBILE ESSERE ACCUSATI DI CRIMINI DI GUERRA - A MARIUPOL LE TRUPPE DI PUTIN HANNO ALLESTITO CREMATORI MOBILI PER BRUCIARE I CADAVERI DEGLI ABITANTI UCCISI E COPRIRE LE TRACCE DI CIÒ CHE È SUCCESSO (SEMPRE CHE NON VENGANO SBUGIARDATI DALLE IMMAGINI SATELLITARI UN'ALTRA VOLTA) - I TESTIMONI OCULARI: “HANNO TRASFORMATO MARIUPOL IN UN CAMPO DI STERMINIO” - VIDEO

Il sindaco di Mariupol Vadim Boychenko ha affermato oggi che i crematori mobili russi hanno iniziato a funzionare in città. Secondo Boychenko, decine di migliaia di persone sarebbero morte a Mariupol e la cremazione serve per “nascondere le tracce dei crimini". https://t.co/pI1iFWjKFp — Daniele Angrisani (@putino) April 6, 2022

crematorio mobile dei russi a mariupol

ORRORE SENZA FINE - La Russia sta usando la fame come arma nel suo tentativo di conquistare l'Ucraina, dice Zelensky in un videomessaggio al Parlamento irlandese.

E afferma che le azioni russe porteranno a una carenza di prodotti alimentari e a costi altissimi per milioni di persone nel mondo.

vladimir putin.

E torna a chiedere di convincere l'Ue a inasprire le sanzioni contro Mosca per fermare la macchina da guerra russa, rimproverando gli europei per "l'indecisione" sulle sanzioni.

"Dal 28 febbraio, dopo i primi giorni dell'occupazione militare russa a Gostomel, abbiamo cominciato a raccogliere le liste delle persone scomparse. Finora ne abbiamo contate oltre 400: si tratta di concittadini con cui non riusciamo a stabilire alcun contatto. Tra questi, ci sono finora anche una quindicina di bambini.

Altri quindici civili, a quanto ci risulta da fonti investigative, sono stati rapiti". Lo ha detto il sindaco facente funzioni della città di Gostomel, Taras Dumenko, all'inviato dell'ANSA a Gostomel. Dumenko sostituisce il sindaco, che è stato ucciso durante l'occupazione.

IL MASSACRO DI BUCHA - TUTTE LE IMMAGINI

VOLODYMYR ZELENSKY A BUCHA

Venticinque ragazze hanno raccontato di essere state violentate dalle forze russe a Bucha. E' quanto ha affermato alla Bbc un alto funzionario ucraino. Lyudmyla Denisova, commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino, ha affermato che un numero gratuito che offre supporto alle vittime di violenza sessuale ha ricevuto almeno 25 denunce di stupro di ragazze di età compresa tra i 14 e i 24 anni da parte dei soldati russi. "Le violenze sono avvenute un mese fa. Continueremo a documentare questi terribili crimini e ogni criminale sarà punito", ha detto Denisova mentre Mosca nega di aver compiuto atrocità a Bucha.

mariupol

A Mariupol i soldati russi hanno allestito crematori mobili per bruciare i corpi degli abitanti uccisi e coprire le tracce dei crimini contro i civili. Lo riferisce il Comune di Mariupol su Telegram, citato da Unian. Testimoni oculari hanno detto che l'esercito di Mosca ha reclutato "terroristi locali" e di Donetsk in forze speciali per raccogliere e bruciare i corpi, cioè lasciando il lavoro sporco ai "collaboratori". "I russi hanno trasformato Mariupol in un campo di sterminio. L'analogia sta guadagnando terreno. Questa non è più la Cecenia o Aleppo: è la nuova Auschwitz".

cimiteri improvvisati a mariupol 5

Lo shock delle prime immagini dei morti abbandonati lungo le strade di Bucha, che si è poi appreso essere stati lasciati li da giorni o settimane, come provano immagini scattate quasi un mese fa da satelliti Usa, si è poi allargata con l'annuncio di nuovi orrori emersi a Irpin e Borodyanka.

Le agghiaccianti immagini di cadaveri carbonizzati o abbandonati alla decomposizione, stritolati dai carri armati o gettati in bidoni e tombini come spazzatura, mostrati nel video che ha accompagnato il 'j'accuse' del presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'indirizzo del Consiglio di sicurezza dell'Onu, hanno fatto il resto. Ma il mosaico degli orrori si arricchisce via via di nuovi tessere. Come il sindaco di Bucha, Anatoly Fedoruk, che ha detto di stimare che i russi abbiano ucciso nella sua città almeno 320 persone, dicendo di aver assistito di persona ad alcune esecuzioni.

UCRAINA - CIVILI MASSACRATI A BUCHA

Come quella di una donna incinta che cercava con altre persone di fuggire verso Kiev in auto, uccisa dai soldati russi. O come il filmato ripreso da un drone ucraino a fine febbraio e diffuso nelle ultime ore che mostra un ciclista che percorre solitario la strada, che successivamente sarà ripresa piena di cadaveri, e viene abbattuto dai colpi sparati appena svolta a un incrocio da un'autoblindo russo appostato sulla traversa. Il suo cadavere appare nella stessa posizione un mese dopo, accanto alla bicicletta.

mariupol

O una foto postata sul Guardian che mostra una fossa comune appena scoperta nella città martire, accanto a una chiesa. O la denuncia di soldatesse prigioniere di guerra dei russi, poi liberate, che hanno detto di essere state umiliate, intimidite e costrette a denudarsi. Oggi, nel 42/esimo giorno di guerra, preannunciato nella notte da allarmi aerei a Zaporizhzhia e nella lontana Leopoli, la comunità internazionale si appresta a un'ulteriore stretta su Mosca: nuove sanzioni sono in programma da parte degli Stati Uniti contro altre banche e imprese statali.

cimiteri improvvisati a mariupol 1 VOLODYMYR ZELENSKY A BUCHA zelensky bucha battaglione russo accusato della strage di bucha battaglione russo accusato della strage di bucha bucha stanza torture bucha strage UCRAINA - CIVILI MASSACRATI A BUCHA UCRAINA - CIVILI MASSACRATI A BUCHA UCRAINA - CIVILI MASSACRATI A BUCHA mariupol dall alto dopo i bombardamenti russi