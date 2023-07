LA STRATEGIA DI ZELENSKY: RIN-DRONARE PUTIN - DUE DRONI SONO STATI ABBATTUTI DALLE CONTRAEREE RUSSE NEL CENTRO DI MOSCA. È IL QUARTO ATTACCO SULLA CAPITALE RUSSA DALL’INIZIO DI LUGLIO – IL PRESIDENTE UCRAINO RIVENDICA L’AZIONE (“INEVITABILE, NATURALE E ASSOLUTAMENTE GIUSTA”) E METTE FINE ALLA POLITICA DELL’AMBIGUITÀ SILENZIOSA, CHE KIEV AVEVA MANTENUTO PER IL PRIMO ANNO DI GUERRA, ANCHE SU PRESSIONE DI WASHINGTON. COME REAGIRÀ BIDEN? – BLINKEN: “PUNTIN È CONVINTO DI RESISTERE PIÙ DI NOI”

1 – UCRAINA: BLINKEN, PUTIN CONVINTO DI POTER RESISTERE PIÙ DI NOI

(ANSA) - "L'ostacolo più grande alla fine della guerra è la convinzione" del presidente russo Vladimir Putin "di poter resistere più a lungo dell'Ucraina e dei molti paesi che sostengono" Kiev, afferma il segretario di Stato americano Antony Blinken al media australiano '60 Minutes'.

"Stiamo lavorando molto duramente per liberarlo da questa idea - continua Blinken -. Naturalmente la guerra potrebbe finire domani se Putin decidesse di fermarsi. E prima di tutto siamo determinati, così come lo sono tanti altri paesi, a continuare ad aiutare l'Ucraina a difendersi, a riprendersi il territorio che la Russia le ha sottratto con la forza".

"E non si tratta solo di un'aggressione contro l'Ucraina e i suoi cittadini - sottolinea il segretario di Stato americano -, ma lo è anche contro gli stessi principi che sono al centro del mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo: l'idea che i paesi debbano rispettare la loro integrità territoriale, la loro sovranità, la loro indipendenza. Se lasciamo che ciò che la Russia sta facendo in Ucraina vada avanti impunemente, allora si aprirà un vaso di Pandora e ogni aspirante aggressore in tutto il mondo dirà 'beh, se possono farla franca, posso farla franca anche io'. Questa è una ricetta per un mondo in conflitto".

2 – DUE DRONI SUL CENTRO DI MOSCA: «LA GUERRA STA ARRIVANDO IN RUSSIA»

Vladimir Putin dovrebbe cercare di spiegare agli ucraini e al mondo intero come mai a suo dire i droni sparati negli ultimi tempi su Mosca o in Crimea sarebbero «terrorismo», mentre al contrario la Russia avrebbe tutti i diritti di bombardare impunemente ogni città o località ucraina, come sta facendo con metodo quotidianamente dal 24 febbraio 2022, causando migliaia di vittime e danni incalcolabili.

Sono ormai parecchi mesi che Volodymyr Zelensky pone questa domanda alla comunità internazionale e […] sceglie di passare allo scoperto per ribadire che l’Ucraina ha tutti i diritti di rispondere per le rime. Se Kiev soffre, neppure Mosca sarà tranquilla.

Così ieri il presidente ucraino, commentando il quarto attacco di droni sulla capitale russa dall’inizio di luglio (il terzo nell’ultima settimana), ha detto pubblicamente che si tratta di un’azione «inevitabile, naturale e assolutamente giusta». Occhio per occhio, dente per dente.

È la fine della politica dell’ambiguità silenziosa, che Kiev aveva mantenuto ben oltre il primo anno di guerra, anche su pressione di Washington e degli altri alleati della Nato. Una politica che aveva visto dominare il no comment per l’affondamento della Moskva, l’ammiraglia della flotta del Mar Nero colpita nell’aprile 2022, come subito dopo per i bombardamenti dei depositi di carburante nel sud della Russia, quindi contro il ponte di Kerch in ottobre e sino al primo lancio di droni sul Cremlino lo scorso 4 maggio.

[…] Ieri mattina due droni sono stati abbattuti dalle contraeree russe nel centro di Mosca, i rottami caduti su alcuni edifici adibiti a uffici hanno ferito una persona. L’azione ha anche disturbato il traffico aereo locale, provocando la chiusura temporanea dell’aeroporto di Vnukovo e il dirottamento dei voli sugli altri tre scali della capitale. Un terzo drone è stato abbattuto fuori da Mosca.

Zelensky ha dunque scelto di parlarne mentre si trovava in visita a Ivano-Frankivsk, la città nelle regioni occidentali dell’Ucraina dove si trovano alcuni grandi ospedali per la convalescenza dei soldati. «Oggi, nel 522esimo giorno dell’Operazione Speciale che secondo i leader russi doveva durare un paio di settimane, vediamo che la guerra sta investendo sempre più il territorio russo, le sue basi e i suoi centri simbolici», ha commentato. […]

Putin, nel frattempo, fa sapere che potrebbe parlare per telefono «forse mercoledì» con Recep Tayyip Erdogan. Il presidente turco vorrebbe cercare di ridare vita all’accordo sul grano ucraino, che Putin ha affossato il 17 luglio. Il russo ribadisce di volere i negoziati, ma a suo dire sarebbero Ucraina e Nato a rifiutarli. Le prospettive di pace restano lontane, però l’Arabia Saudita pianifica di ospitare a Gedda il 5 e 6 agosto un vertice sulla base delle proposte di dialogo ucraine. Saranno presenti India, Brasile e Sud Africa, oltre a rappresentanti di Usa e Ue, ma non la Russia.

