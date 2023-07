LA STRATEGIA DI ZELENSKY: RIN-DRONARE PUTIN - NUOVI ATTACCHI SEGNALATI SUI CIELI DI MOSCA: ALCUNI VELIVOLI SENZA PILOTA SONO ENTRATI INDISTURBATI NELLO SPAZIO AEREO RUSSO E HANNO COLPITO ALCUNI PALAZZI – DAL CREMLINO DICONO DI AVER “SOPPRESSO” DUE DRONI, E ACCUSANO KIEV DI AVER LANCIATO UN “ATTO TERRORISTICO” – INTANTO CONTINUANO GLI ATTACCHI RUSSI SU ODESSA, DOVE IERI È STATA DISTRUTTA LA CATTEDRALE ORTODOSSA DELLA TRASFIGURAZIONE… - VIDEO

attacco di droni su mosca 24 luglio 2023 2

UCRAINA: DRONI COLPISCONO LA CITTÀ DI MOSCA

(ANSA) - Attacchi di droni sono segnalati in queste ore sulla città di Mosca, secondo l'agenzia di stampa russa Tass. Un drone ha colpito un palazzo nel sud della capitale, mentre altri hanno centrato due edifici non residenziali in città. Detriti di un ultimo sono stati trovati nel centro di Mosca, secondo i servizi di emergenza russi che al momento non segnalano feriti.

UCRAINA: MOSCA, DRONI SONO TENTATO ATTO TERRORISTICO KIEV

(ANSA-AFP) - La Russia ha detto di aver "soppresso" due droni ucraini a Mosca, accusando Kiev di aver lanciato un "atto terroristico" sulla capitale russa. "Un tentativo del regime di Kiev di compiere un atto terroristico utilizzando due droni su obiettivi nel territorio della città di Mosca è stato fermato", ha affermato il ministero della Difesa russo.

putin zelensky

"I droni sono stati soppressi e si sono schiantati. Non ci sono vittime", viene aggiunto. L'agenzia di stampa Tass ha riferito che un drone è caduto su Komsomolsky Prospekt, vicino al ministero della Difesa russo, mentre un altro ha colpito un centro commerciale in via Likhacheva vicino a una delle principali tangenziali di Mosca.

FILORUSSI, DEPOSITO DI MUNIZIONI COLPITO IN CRIMEA

(ANSA) - Un deposito di munizioni è stato colpito da un attacco ucraino in Crimea, 11 droni lanciati da Kiev sono stati abbattuti: lo ha reso Sergei Aksenov, governatore della penisola annessa da Mosca unilateralmente nel 2014. Lo riporta la Tass.

cattedrale della trasfigurazione di odessa distrutta 2

UCRAINA: DRONI SU OBLAST ODESSA, DISTRUTTO CAPANNONE GRANO

(ANSA-AFP) - Un attacco di droni russi ha preso di mira un'infrastruttura portuale ucraina nella regione meridionale di Odessa e ha distrutto un capannone di grano, ha detto lunedì il Comando operativo ucraino per il sud del Paese. "Nella notte un attacco di quasi quattro ore effettuato da parte di droni Shahed-136 è stato diretto contro un'infrastruttura portuale", ha detto l'esercito di Kiev su Facebook. "Un capannone di grano è stato distrutto e i serbatoi di stoccaggio per altri carichi sono stati danneggiati", ha aggiunto.

