14 giu 2024 17:45

LE STREPITOSE FOTO DI MARGARET BOURKE-WHITE IN MOSTRA AL CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA DI TORINO – UN VIAGGIO IN 150 SCATTI CHE RIPERCORRE IL LAVORO E LA VITA DELLA PRIMA FOTOGRAFA DELLA RIVISTA ILLUSTRATA “LIFE” - DALL'INCANTO PER LE FABBRICHE E I GRATTACIELI AL VIAGGIO IN UNIONE SOVIETICA FINO AI BOMBARDAMENTI IN NORD AFRICA, IL PERIODO A NAPOLI PER TESTIMONIARE LA LIBERAZIONE, I CAMPI DI CONCENTRAMENTO IN GERMANIA E…