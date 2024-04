STRIANO MA VERO – LA MELONIANA (TENDENZA ARIANNA) CHIARA COLOSIMO, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA CHE INDAGA SUI DOSSIERAGGI, ANNUNCIA NUOVE AUDIZIONI, COME QUELLA DEL VICEQUESTORE GIUSEPPE PUZZO. E ANTONIO LAUDATI, IL PM DELLA DNA INDAGATO INSIEME AL FINANZIERE PASQUALE STRIANO, CHIEDE DI ESSERE SENTITO, DOPO CHE SI ERA AVVALSO DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE – PERCHÉ LA COMMISSIONE NON CONVOCA IL LUOGOTENENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, PROTAGONISTA DELO SCANDALO? IL DAGOREPORT

Estratto dell’articolo di Val.DiC. per “il Messaggero”

Si allargano a raggiera le audizioni della Commissione parlamentare antimafia sui risvolti dell'inchiesta dossieraggi della Procura di Perugia. A sorpresa Antonio Laudati, il pm della Dna indagato insieme al finanziere Pasquale Striano e a un'altra dozzina di persone, ha chiesto di essere sentito dai deputati e dai senatori, ai quali ha già consegnato una nota in cui ricostruisce «la vicenda e il sistema dei poteri e dei controlli della Procura Nazionale Antimafia».

Quando il 18 marzo era stato convocato dai colleghi umbri per essere interrogato, Laudati non si era nemmeno presentato in Procura, avvalendosi quindi della facoltà di non rispondere.

«Abbiamo bisogno di ascoltare tutti gli attori, protagonisti e non protagonisti, anche le persone che fin qui non sono emerse con un ruolo centrale - ha detto la presidente della Commissione, Chiara Colosimo, ospite del Forum Adnkronos - Ecco perché, tra le audizioni, non avremo soltanto quelle richieste, ma anche alcuni nomi che fin qui sono emersi, come ad esempio chi era nel posto di Pasquale Striano prima di lui».

Il luogotenente è accusato dagli inquirenti di Perugia di aver effettuato circa 800 accessi abusivi alla banca dati messa a disposizione del gruppo Sos, "Segnalazioni per operazioni sospette", di cui Laudati (indagato per abuso d'ufficio e falso) era il coordinatore. Tra gli obiettivi di queste ricerche c'erano ministri, dirigenti pubblici, politici, vip del mondo dello sport e dello spettacolo.

A quanto apprende l'AdnKronos, tra i prossimi a essere convocati a Palazzo San Macuto ci sarà anche il vicequestore Giuseppe Puzzo. Finora, sono già stati sentiti il procuratore di Perugia Raffaele Cantone, il procuratore della Dna Giovanni Melillo e il direttore della Dia Michele Carbone.

Nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 24 novembre 2022 con le password di Striano sono state visionate dalla banca dati Siva ben 4.124 segnalazioni per operazioni bancarie sospette (le cosiddette "Sos").

«Una cifra spropositata - aveva commentato il 7 marzo Raffaele Cantone, durante la sua audizione - A cui sono seguite le ricerche su 1.531 persone fisiche e 74 persone giuridiche. Sulla banca dati Serpico (che raccoglie dati anagrafici e redditi percepiti, ndr) sono stati cercati 1.123 nominativi. Altri 1.947 sulla banca dati Sdi (quella dei precedenti di polizia, ndr). Abbiamo contato 165 vip. Sicuramente ha creato una situazione di pericolo perché molti dei 33.528 file che ha scaricato dalla banca dati della Dna non li abbiamo trovati sui suoi dispositivi digitali».

[…] ha spiegato Chiara Colosimo […] i numeri «resi noti da Cantone sono numeri ufficiali, ma in realtà da quello che emerge, anche in accessi più recenti, sono molti di più». Per questo, ha concluso la presidente della Commissione, «è giusto fare piena luce».

