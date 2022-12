STROMBOLI, CHE PAURA! - COME SE NON BASTASSERO I NUBIFRAGI CHE DA GIORNI SI STANNO ABBATTENDO SULLA COSTA TIRRENICA, IL VULCANO DI STROMBOLI HA ERUTTATO GENERANDO UN MAREMOTO CON UN’ONDA DI UN METRO E MEZZO - A CAUSA DEI NUBIFRAGI IN PROVINCIA DI CATANZARO UNA DONNA È STATA TRAVOLTA DALL’ACQUA ED È STATA SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO – TRA CATANZARO E CROTONE DIVERSE FAMIGLIE BLOCCATE IN CASA SONO SCAPPATE CON DELLE BARCHE - VIDEO

Riccardo Bruno per il “Corriere della Sera”

Ieri mattina, gli abitanti di Stromboli erano stati tra i pochi a non aver avvertito la forte scossa di terremoto (magnitudo 4.6, epicentro a sud di Vulcano) che aveva messo in allarme le Eolie. Nel pomeriggio, invece, non è mancata l'apprensione anche per loro: diverse esplosioni sullo Stromboli, una densa nube di fumo, gas e lava che si è riversata lungo la Sciara del fuoco. La più intensa, intorno alle 16.20, ha provocato la caduta in mare di una considerevole quantità di materiale e generato un maremoto con un'onda di un metro e mezzo.

Sull'isola sono risuonati gli allarmi, si è attivata la Protezione civile, ma per fortuna «non sono stati segnalati danni a persone o cose». E l'allarme è rientrato. È solo uno degli innumerevoli fronti d'emergenza che si sono aperti in questo fine settimana, soprattutto al Sud e per colpa del maltempo. Nessuna vittima, ma ingenti danni che saranno valutati nei prossimi giorni. «Si sono concentrati diversi eventi - ha fatto ieri il punto Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, che ha convocato l'unità di crisi -. Per fortuna sono stati tutti gestibili, ma il vero problema è quello della fragilità del nostro Paese».

Gli ultimi nubifragi hanno colpito prima la Sicilia, in particolare sulla costa tirrenica, poi la Calabria e il Salento per risalire fino alla Toscana. Critica la situazione a Isola di Capo Rizzuto e nel Catanzarese: a Simini Crichi una donna è stata travolta dall'acqua all'interno della propria abitazione e salvata dai vigili del fuoco.

Fa una certa impressione vedere come è franato il terreno sotto la rete ferroviaria, con i binari rimasti sospesi come un ponte tibetano. Al confine tra le province di Catanzaro e Crotone è esondato il fiume Tacina; a Steccato, nella frazione di Cutro, diverse famiglie bloccate all'interno delle loro abitazioni sono state raggiunte con le barche. È stato stimato che in un'ora, nella notte tra sabato e domenica, sono caduti 108 millimetri di pioggia, su terreni già saturi dopo una giornata di acquazzoni.

Il presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, ha chiesto lo stato di emergenza denunciando «un'allerta gialla che improvvisamente nella notte si è trasformata in rossa». Lo ha chiesto anche il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, uno dei centri siciliani più colpiti insieme a Barcellona e Terme Vigliatore. «La conta dei danni non sarà semplice, sarà lunga e credo anche molto elevata - ha detto il primo cittadino -. Solamente in un condominio abbiamo contato 22 autovetture e 40 motociclette da buttare perché sommerse dall'acqua».

In Puglia, dove sabato sera era stata diramata l'allerta arancione, una tromba d'aria ha colpito il Salento. Garage allagati e pali della luce divelti; a Novoli, nel Leccese, sono state danneggiate anche le tensostrutture della Fòcara, la grande piramide composta da fascine di vite a cui viene dato fuoco a metà gennaio in onore di Sant' Antonio Abate nel più grande falò del Mediterraneo.

Allagamenti anche più a Nord, in Toscana: a Manciano (Grosseto) sono caduti 90 millimetri di pioggia, fino a stasera la Protezione civile ha emesso l'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in tutta la regione. Allerta arancione, per tutta la giornata di oggi, sulla costa ferrarese dove si temono mareggiate su un litorale già provato.

A Ischia, dove ieri pomeriggio qualcuno era già tornato a casa, è stato confermato per altre 48 ore il piano di evacuazione per oltre mille residenti. Stamattina riaprono le scuole (ma non a Casamicciola) e partirà il monitoraggio idrogeologico per individuare i lavori «di somma urgenza e di messa in sicurezza» in tutta l'isola.

LA LAVA DEL VULCANO DI STROMBOLI TOCCA IL MARE