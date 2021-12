BUONGIORNO, VORREI CAMBIARE SESSO - DAL 2022 IN SVIZZERA BASTERÀ PRESENTARSI IN COMUNE E PAGARE L’EQUIVALENTE DI UNA SETTANTINA DI EURO PER POTER PASSARE DA UOMO A DONNA O VICEVERSA - NON BISOGNERÀ PIÙ SOTTOPORSI COME IN PASSATO A UMILIANTI ESAMI MEDICI, E PURE LA PARTE BUROCRATICA DELLA QUESTIONE È STATA SVELTITA E RIDOTTA ALL’ESSENZIALE - NESSUN EFFETTO, ALLO STATO CIVILE, SU UN EVENTUALE MATRIMONIO PRE-ESISTENTE. FIGLI COMPRESI...