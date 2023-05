LO STUDENTE CHE HA AGGREDITO UNA PROFESSORESSA AD ABBIATEGRASSO HA USATO UN COLTELLO STILE “RAMBO” – STAMATTINA IL 16ENNE HA TIRATO FUORI LA GROSSA LAMA DALLA ZAINO SUBITO DOPO AVER PRESO 5 ALL’INTERROGAZIONE. E HA COLPITO LA DOCENTE ALLA TESTA E AL BRACCIO. DI RECENTE AVEVA RICEVUTO QUATTRO NOTE DISCIPLINARI DALLA STESSA PROF – LA DONNA SI È RINCHIUSA IN BAGNO, MENTRE GLI ALTRI ALUNNI SONO SCAPPATI - I CARABINIERI HANNO TROVATO L’AGGRESSORE CON LA TESTA TRA LE MANI E POI HA TENTATO DI FERIRSI. AVEVA CON SÉ ANCHE UNA PISTOLA A PALLINI…

Estratto dell'articolo di Cesare Giuzzi per https://milano.corriere.it/

istituto superiore Alessandrini ad Abbiategrasso - Milano

Lo studente che ha aggredito la prof all'istituto Alessandrini di Abbiategrasso aveva un grosso coltello da caccia, identico a quello di Rambo. Ma non l’ha usato subito.

Lo ha tenuto nascosto nello zaino fino, sembra, all’interrogazione dove ha preso un'insufficienza:5. Dopo la prova - erano le 8.25 - ha avuto una discussione con l’insegnante di Italiano 51enne e l’ha colpita in aula, davanti ai compagni. Una scena terribile con i ragazzi che scappavano disperati e in lacrime [...]

Mentre il ragazzo - 16enne italiano, residente in un paese vicino, che frequenta il secondo anno del liceo tecnico scientifico- colpiva la professoressa ad un braccio e forse anche alla testa. Le urla, il sangue a terra e l’insegnante che si rifugia in bagno.

il coltello e la pistola finta dello studente 16enne di abbiategrasso

Quando sono arrivate le prime pattuglie dei carabinieri lo studente era ancora in aula, da solo, e si teneva la testa con le mani. Come se si fosse reso conto solo in quel momento di quanto aveva combinato. Avrebbe anche cercato di ferirsi in modo superficiale dopo il gesto.

I carabinieri hanno fatto uscire tutti gli studenti, tra urla e momenti d’angoscia. Poi con i giubbetti antiproiettile addosso sono entrati nell’istituto e hanno seguito le macchie di sangue. Il sedicenne, infatti, aveva con sé anche una pistola, risultata poi per fortuna un’arma giocattolo a gas e caricata a pallini. Non è chiaro se l’abbia davvero utilizzata.

istituto superiore Alessandrini ad Abbiategrasso - Milano

Secondo le prime informazioni raccolte all’istituto tecnico industriale statale Alessandrini di Abbiategrasso, sembra che il movente dell’aggressione sia legato al comportamento scolastico del sedicenne. Nelle scorse settimane avrebbe ricevuto diverse note, quattro in particolare dall’insegnante poi aggredita. Sembra che il rendimento dello studente fosse buono, ma c’erano stati seri problemi legati al comportamento [...]

«Non abbiamo mai avuto avvisaglie della possibilità di un comportamento simile, non potevamo certo immaginare questo, però domani era previsto un colloquio con lo studente e con i genitori per dei problemi didattici, sui quali non entriamo nei particolari». A dirlo è Michele Raffaeli, dirigente scolastico del plesso [...]

