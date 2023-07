UNO STUDENTE ITALIANO DI 25 ANNI È MORTO PER UN MALORE IMPROVVISO IN OLANDA - RUBEN BISKUPEC, CAMPIONE DI RUGBY E FOOTBALL AMERICANO MODENESE, DI ORIGINE CROATA, ERA STATO PORTATO IN OSPEDALE DOPO ESSERSI SENTITO MALE ED È DECEDUTO POCO DOPO IL RICOVERO - I GENITORI SONO VOLATI A EINDHOVEN PER CAPIRE COSA SIA SUCCESSO…

Estratto dell'articolo di Ida Artiaco per www.fanpage.it

Giallo in Olanda dove un ragazzo modenese di 25 anni, Ruben Biskupec, di origine croata e campione di rugby e football americano, è morto in circostanze misteriose. Come riporta Il Resto del Carlino, è stata anche aperta un'inchiesta da parte della magistratura olandese per chiarire le cause del decesso.

Secondo le prime indiscrezioni disponibili, sabato sera il ragazzo, che si trovava all'estero per motivi di studio, è stato colpito da un improvviso e grave malore. È stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato e poco dopo è deceduto. I genitori, che a Modena gestiscono un ristorante in via Fratelli Rosselli, si stanno recando in Olanda per capire che cosa sia accaduto al figlio. Laureato in ingegneria informatica, Ruben si trovava nei Paesi Bassi ad Eindhoven per specializzarsi in cybersicurezza all’Istituto di Tecnologia. […]

