ROBERTO SPERANZA

SPERANZA: «LE PROSSIME ORE SARANNO DURE»

Nuovo grido d’allarme del ministro della Salute Roberto Speranza, in attesa che il governo stabilisca se prendere misure più severe per il contenimento dell’epidemia: «Le prossime ore non sono facili perché abbiamo due obiettivi: da una parte provare a piegare la curva e richiamare tutti alla massima attenzione», ha detto durante la presentazione del l’hub vaccinale a Roma Termini.

Per Speranza l’obiettivo è «provare ancora a governare la curva» dei contagi da Covid-19 «in un momento in cui le varianti rendono il virus più difficile da gestire e più veloce nel contagiare», per cui «abbiamo bisogno di richiamare tutti alla massima prudenza». Contenere la curva e portare avanti la campagna vaccinale è il «duplice obiettivo» illustrato dal ministro per «le settimane non facili che abbiamo davanti».

variante brasiliana 1

FS, PRESTO TRENO COVID-FREE

Treni Covid-free, con test al personale e ai passeggeri prima di salire a bordo. Dovrebbero essere varati i primi di aprile, e inizialmente andranno tra Roma e Milano. «Implementeremo questa soluzione soprattutto sulle destinazioni turistiche per l’estate», ha detto l’amministratore Delegato e direttore generale di FS Italiane, Gianfranco Battisti.

STUDIO COLUMBIA UNIVERSITY: VARIANTI SUDAFRICANA E INGLESE SFUGGONO AGLI ANTICORPI

La variante inglese B.1.1.7 e quella sudafricana B.1.351 del virus SarsCoV2 mostrano «un’accresciuta resistenza agli anticorpi» e di conseguenza le terapie basate sugli anticorpi monoclonali potrebbero essere meno efficaci nel combatterle. È quanto indica la ricerca pubblicata, basata su test fatti in laboratorio e pubblicata sulla rivista Nature dal gruppo della Columbia University guidato dal virologo David Ho.

variante brasiliana

Gli autori della ricerca ritengono che il virus SarsCoV2 stia mutando in una direzione che possa portarlo a sfuggire terapie e vaccini il cui principale bersaglio è la proteina Spike, ossia la principale arma che il virus utilizza per entrare nelle cellule. Di conseguenza, rilevano, «sarebbe necessario rivedere le terapie». I ricercatori indicano poi la necessità di bloccare prima possibile la trasmissione del virus con misure di mitigazione più severe e intensificando le campagne di vaccinazione.

PREGLIASCO: «STRINGERE I DENTI PER 1-2 MESI, URGE UN LOCKDOWN RITOCCATO»

FABRIZIO PREGLIASCO

Pregliasco «La vaccinazione si potrà realmente attuare su grande scala nel prossimo futuro. Però dobbiamo a mio avviso stringere i denti per uno o 2 mesi, durante i quali è necessario adottare nuove restrizioni». Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano riflette sulle nuove misure che il Governo sta per attuare. «Un lockdown duro forse sarebbe più rapido ma difficile da accettare. Credo quindi nell’opportunità di una mediazione politica, con ritocchi tipo il lockdown nel weekend, un anticipo del coprifuoco e chiusure dei centri commerciali dove anche le scuole sono chiuse, per evitare assembramenti».