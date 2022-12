STUPEFACENTI QUESTI BRITANNICI: TROVATE TRACCE DI COCAINA A DOWNING STREET - IL “GUARDIAN” RIVELA CHE LA POLVERINA E' STATA RINVENUTA DOPO DUE FESTE DURANTE IL GOVERNO DI BORIS JOHNSON (CHE NON ERA PRESENTE AI PARTY) - LA COCA E' STATA RILEVATA ANCHE A CHEVENING HOUSE, RESIDENZA GOVERNATIVA USATA L'ESTATE SCORSA DA LIZ TRUSS – UNA FONTE SOSTIENE CHE NEI PALAZZI DEL POTERE SI "TIRAVA" INDISCRIMINATAMENTE MA NON HA SPECIFICATO SE I DUE EX PREMIER NE FOSSERO A CONOSCENZA - MA GIA' LO SCORSO ANNO ERA EMERSO CHE...

Estratto dell’articolo di Enrico Franceschini per “la Repubblica”

L'ombra della cocaina si allunga sopra Downing Street. […] Tracce di una sostanza illecita di classe A, eufemismo per indicare in questo caso la coca, sono state rinvenute negli uffici di Downing Street, proprio dopo due feste durante il governo di Boris Johnson. Cocaina è stata trovata più volte anche a Chevening House, una residenza governativa nella contea del Kent, usata l'estate scorsa dalla ministra degli Esteri Liz Truss nei giorni precedenti la sua vittoria nelle primarie del partito conservatore per diventare premier.

È il Guardian a rivelare in esclusiva la presenza di droga nelle due residenze ufficiali del governo, citando fonti anonime dello staff dell'allora premier Johnson e dell'allora ministra in procinto di succedergli Truss. In particolare, le rivelazioni affermano che tracce di coca sono state rinvenute dai collaboratori di Truss […] su un tavolino vicino a un tavolo da biliardo, dopo alcune notti in cui la ministra degli Esteri e candidata premier aveva intrattenuto ospiti nella storica residenza di campagna del XVII secolo nel fine settimana del 19-21 agosto.

[…] Lo scoop del Guardian non contiene accuse che Liz Truss abbia fatto personalmente uso della droga in questione o fosse a conoscenza dell'uso di droga da parte di membri dello staff o degli ospiti. Quanto ai party a Downing Street, secondo le fonti del quotidiano britannico, Boris Johnson non era alle feste in cui è stata usata cocaina, una delle quali è avvenuta alla vigilia del 17 aprile 2021, il giorno del funerale del principe Filippo, il marito della regina Elisabetta. Gli addetti alle pulizie avrebbero trovato tracce di coca nei bagni e su un tavolo di un ufficio della residenza del premier.

[…]Prove di uso di cocaina nelle toilette vicine all'ufficio di Johnson in parlamento erano già emerse lo scorso anno. Una fonte bene informata citata dal Guardian afferma che la cocaina era usata indiscriminatamente a Whitehall, il complesso dei palazzi del governo britannico che include Downing Street, e nella residenza di campagna assegnata al ministro degli Esteri, incarico che anche Johnson ha rivestito prima di diventare primo ministro.

