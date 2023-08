LO STUPRATORE METTE D'ACCORDO TUTTI: LA REGISTA IMPEGNATA E IL MINISTRO POPULISTA – LA PROVOCAZIONE DI EMMA DANTE, DOPO IL CASO DELLO STUPRO DI GRUPPO A PALERMO: “SAREBBE UN GRANDE RIMEDIO EVIRARE IL MASCHIO PORTATORE DI FALLO FALLACE A SCOPO SANITARIO E ASCETICO. RIPULITI DA SUPERFLUI PEZZI DI CARNE, CANTEREBBERO CON LE LORO VOCI BIANCHE” – MENTRE SALVINI RITIRA FUORI LA PROPOSTA DELLA CASTRAZIONE CHIMICA: “SE STUPRI UNA DONNA O UN BAMBINO IL CARCERE NON BASTA”

1 – INVETTIVA DI EMMA DANTE: "EVIRARE I PORTATORI DI FALLO FALLACE"

"Sarebbe un grande rimedio, finalmente, evirare il maschio portatore di fallo fallace a scopo sanitario e ascetico. Allora, questo genere di maschi, ripuliti da superflui pezzi di carne, canterebbero al cielo melodie soavi con le loro voci bianche...". Così la regista teatrale e drammaturga italiana Emma Dante in un'invettiva sui social contro gli stupri e non solo di gruppo come quello che ha sconvolto Palermo, la sua città, e l'Italia tutta.

"A che serve quel coso moscio, quel pezzetto di carne che pesa meno di un etto, quella protuberanza fastidiosa che a volte si mette a destra e a volte a sinistra, quel naso brutto senza narici, quella piccola sporgenza imbarazzante, quell'illusione di centro del bacino, centro del maschio, centro del mondo, quel palloncino che si gonfia con la pompetta della libido e diventa arma tagliente, pugnale penetrante, esaltazione dell'io, pene immondo che insozza la poesia di corpi sublimi fatti di vallate e promontori. Perché non asportarlo subito quel pungiglione velenoso? " provoca l'artista che riceve centinaia di commenti in rete e anche molte condivisioni del testo.

Rivolta agli uomini che commentano la regista aggiunge di aver scritto questo messaggio "per farvi emergere, per farvi indignare... ma la cosa davvero incredibile è che tutti i portatori di fallo si sono indignati, indistintamente, con gli occhi iniettati di sangue, senza leggere in profondità il senso del mio messaggio che era rivolto agli assassini, a quelli che del pene fanno un'arma contro i deboli, donne e bambini.

Un mese fa a Palermo una ragazza è stata stuprata da 7 uomini. Io credo che questa ragazza sia stata assassinata anche se resta viva, mentre questi uomini tra qualche mese saranno di nuovo a piede libero col miccio teso!".

2 – SALVINI TORNA SULLA CASTRAZIONE CHIMICA: "LA LEGGE SUBITO ALLE CAMERE"

"Porteremo avanti in Parlamento il disegno di legge della Lega sulla castrazione chimica, chiedendo di calendarizzarlo in commissione per votare e approvare al più presto una proposta di buonsenso".

Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sui social. "Se stupri una donna o un bambino hai evidentemente un problema: la condanna in carcere non basta, meriti di essere curato. Punto", conclude. […]

