30 apr 2023 13:31

LO STUPRATORE "FANTASMA" - FADIL, IL 26ENNE DI ORIGINI MAROCCHINE CHE HA VIOLENTATO UNA DONNA ALLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO NON HA NE' DOCUMENTI, NE' CELLULARE – LO SCORSO 9 FEBBRAIO GLI ERA STATA SCATTATA UNA FOTO SEGNALETICA IN SLOVENIA MA, A QUANTO PARE, È STATO RISPEDITO IN ITALIA (SE LA POLIZIA DI LUBIANA L’AVESSE TRATTENUTO FORSE LO STUPRO NON CI SAREBBE STATO) – FADIL, DOPO LA VIOLENZA, È STATO BECCATO MENTRE SONNECCHIAVA FUORI DALLA STAZIONE..