STELLANTIS D’ORIENTE - RENAULT DOPO LE POLEMICHE HA LASCIATO MOSCA, MENTRE IL GRUPPO PEUGEOT-FIAT CONTINUA A PRODURRE IN RUSSIA - EPPURE LE ATTIVITÀ DI STELLANTIS NEL PAESE DI PUTIN NON SONO PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE. L’IMPIANTO DI KALUGA STA PRODUCENDO A RITMI RIDOTTI E POTREBBE COMUNQUE DOVER INTERROMPERE LE SUE ATTIVITÀ PER PROBLEMI LOGISTICI. MA ALLORA NON È MEGLIO ANDARE VIA PRIMA?