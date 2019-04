LA PROVA CHE LA TAV SI FARÀ? I GRILLINI NON SI PRESENTANO IN VAL DI SUSA. SU 22 COMUNI AL VOTO NELLA ZONA, IL M5S PRESENTA IL SIMBOLO SOLO IN DUE. IN QUELLA CHE FU LA CULLA DEL MOVIMENTO, CHE PRESE FINO AL 60% DEI VOTI, OGGI NESSUNO CI METTE LA FACCIA. ''IL BLOCCO AI BANDI È UNA FARSA E L' ALLEANZA CON LA LEGA NON PAGA IN QUESTO TERRITORIO'' SPIEGA IVAN DELLA VALLE, EX DEPUTATO 5 STELLE