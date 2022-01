11 gen 2022 17:00

LA SUA PARTE MIGLIORE - LA SVALVOLATISSIMA BRITNEY SPEARS TORNA SU INSTAGRAM PER CONDIVIDERE LE FOTO DEL SUO CHIAPPOTTO IN UN MICRO BIKINI ROSSO CON UN POST INTITOLATO: "BOOTY TIME" - SOLO QUALCHE GIORNO FA SI ERA MOSTRATA COMPLETAMENTE NUDA AL GRIDO: "L'ENERGIA DI UNA DONNA LIBERA NON E' MAI STATA COSI' BELLA" - DA QUANDO SI E' "LIBERATA" DELLA TUTELA DEL PADRE, LA POPSTAR DA' FONDO A TUTTA LA SUA ESUBERANZA - FOTO!