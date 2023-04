24 apr 2023 09:21

LA SUA VITA PER SALVARNE DUE - IN PROVINCIA DI SIRACUSA IL 35ENNE VITO BUGLIARELLO SI BUTTA IN MARE, PUR NON SAPENDO NUOTARE, PER SALVARE DUE RAGAZZINI E CI RIESCE: CON DEGLI ASCIUGAMANI LEGATI LI HA TRASCINATI FUORI DALL’ACQUA - MA POI LUI LE ONDE LO TRASCINANO VIA E IL SUO CORPO VIENE TROVATO DOPO 24 ORE…