SUAREZ E NON SOLO: QUELLO DEGLI ESAMI COMPRATI ALL’UNIVERSITA’ E’ UN VECCHIO VIZIO ITALIANO – NEGLI ATENEI UN AIUTO AGLI STUDENTI PUÒ COSTARE 4MILA EURO, DALLA 'LINK CAMPUS' ALLA FACOLTA’ DI ECONOMIA DI PALERMO LE SCORCIATOIE A PAGAMENTO PER SUPERARE LE PROVE SENZA STUDIARE – I CASI MALAGO’ E MASTRAPASQUA - SI BARA ANCHE ALL'ESAME DI AVVOCATO, COME NEL 2017 A NAPOLI: 4MILA€ PER SUPERARE LE TRE PROVE. ANALOGA TRUFFA A BARI...

PATRICIA TAGLIAFERRI per il Giornale

Un vecchio vizio, tutto italiano, quello degli esami comprati all'università. Una scorciatoia che, negli anni, ha fatto gola a tanti. Chi per arrivare prima all'agognato traguardo, chi per superare quel fondamentale impossibile da passare senza sudare sette camicie, chi semplicemente perché non aveva voglia di faticare.

Requisiti: un certo pelo sullo stomaco e soldi da spendere. Perché ritrovarsi un esame sul libretto universitario senza averlo sostenuto può costare anche 3-4mila euro. Dipende dalla facoltà, dall'ateneo, dagli impiegati o dai professori di turno disposti a fare carte false per «aiutare» gli studenti in cambio di denaro.

Spesso sono state scoperte vere e proprie associazioni a delinquere, con illustri personaggi coinvolti. Decine e decine di inchieste, prevalentemente al centro sud, finite con scandali, condanne e lauree ridotte a carta straccia a distanza di anni.

Una delle ultime inchieste, chiusa di recente dalla Procura di Firenze, ha travolto la Link Campus, l'università romana fucina di molti dirigenti del Movimento Cinque Stelle. Ben 71 indagati e una sfilza di falsi per aver alterato i verbali di esame. I docenti avrebbero in certe occasioni consegnato le domande dei test in anticipo agli studenti, consentendogli anche di copiare le risposte dal web. Nella rete sono finiti anche molti poliziotti in servizio alla questura di Firenze, che si sarebbero iscritti alla Link tramite il Siulp.

Nel giugno del 2019 si è conclusa con 13 condanne l'inchiesta che ha travolto le facoltà di Economia, Architettura e Ingegneria dell'Università di Palermo. Bastava pagare, in contanti, e anche a rate volendo, per ritrovarsi con un bel voto sul libretto senza essersi mai seduti di fronte al professore.

Ci pensavano i due impiegati a manomettere il sistema informatico dell'ateneo. Bastava avvicinarli e mettere mano al portafogli. Stessa storia di addetti alla segreteria che falsificavano i verbali d'esame anche all'università di Catanzaro: se in questo caso la prescrizione nel 2018 ha salvato in extremis la maggior parte degli ottanta imputati, le lauree sospette sono state tutte revocate e 72 neo-laureati si sono ritrovati senza alcuna qualifica.

Nel febbraio del 2019 le Iene, curiosando tra le carte di un dossier anonimo, avevano tirato fuori una storia che coinvolge due manager pubblici del calibro del presidente del Coni Giovanni Malagò e dell'ex numero uno dell'Inps Antonio Mastrapasqua. Anche loro inciampati in vecchie vicende di esami che risultavano fatti e superati presso l'università La Sapienza di Roma, grazie a bidelli pronti a falsificare le firme dei professori.

Malagò ha sempre negato ogni accusa, ma dopo aver ottenuto la prescrizione e l'annullamento della laurea perché tre esami non furono ritenuti validi, si iscrisse all'università di Siena e si laureò lì.

Anche i futuri legali, che si nutrono di leggi e codici, non si tirano indietro se c'è da prendere una scorciatoia. Si bara anche all'esame di avvocato, come nel 2017 a Napoli: 4mila euro per superare le tre prove, con tutto il materiale necessario per svolgere gli elaborati consegnato in anticipo da due impiegati del ministero.

Analoga truffa Bari, per la quale 11 persone sono state condannate e cancellata l'abilitazione di sei aspiranti togati. A Bari nel 2006 venne scoperta addirittura una vera e propria compravendita di esami nella Facoltà di Economia, con tanto di passaggio di soldi colto in flagrante.