SUDAMERICA, TERRA DI POLITICA E MALAFFARE – IN VENEZUELA È STATO ARRESTATO L'EX MINISTRO DEL PETROLIO, TARECK EL AISSAMI: È ACCUSATO DI AVERE PARTECIPATO A UN COMPLOTTO “PER DEMOLIRE L'ECONOMIA VENEZUELANA, GIÀ IN GINOCCHIO PER LE SANZIONI” – IN COLOMBIA L’EX PRESIDENTE CONSERVATORE, ALVARO URIBE, ANDRÀ A PROCESSO PER PRESUNTA CORRUZIONE DI TESTIMONI E FRODE PROCEDURALE. PER L'ACCUSA TENTO’ DI INFANGARE L'AVVERSARIO POLITICO, IVÁN CEPEDA…

1 – ARRESTATO IN VENEZUELA L'EX MINISTRO DEL PETROLIO EL AISSAMI

Tareck El Aissami - ex ministro del petrolio del venezuela

(ANSA) - Colpo di scena in Venezuela dove oggi il procuratore generale Tarek William Saab ha annunciato l'arresto dell'ex ministro del Petrolio, Tareck El Aissami, di cui non si avevano notizie da un anno, con l'accusa di partecipazione ad un complotto di corruzione nel settore petrolifero contro l'economia venezuelana.

In una conferenza stampa a Caracas, il procuratore ha aggiunto che insieme a El Aissami è stato anche arrestato uno dei suoi uomini di massima fiducia, Simón Alejandro Zerpa, ex ministro dell'Economia e delle Finanze ed ex presidente del Fondo nazionale di sviluppo (Fonden).

Tareck El Aissami - ex ministro del petrolio del venezuela

Inoltre, è finito in cella anche una terza personalità di rilievo nel ruolo di prestanome, l'uomo d'affari Samark López Bello, che ha agito attraverso una banca digitale, in qualità di operatore finanziario del gruppo, per fornire denaro e contanti digitali "per le operazioni dell'associazione mafiosa".

Davanti ai giornalisti il procuratore Saab ha assicurato che il piano del gruppo, che aveva agenti anche a Washington e a Miami, "era di demolire l'economia venezuelana, già in ginocchio per le sanzioni". Mostrando la foto dell'ex ministro El Aissami ammanettato e scortato da agenti della sicurezza, il procuratore ha sostenuto che questo prova che in Venezuela "nessuno è al di sopra della legge".

L'EX PRESIDENTE URIBE VA A GIUDIZIO IN COLOMBIA PER CORRUZIONE

Alvaro Uribe

(ANSA) - L'ex presidente conservatore colombiano Alvaro Uribe (2002-2010), una delle personalità politiche più influenti nel paese, sarà processato prossimamente, dopo che al termine di una lunga istruttoria, non esente di colpi di scena, la Procura generale ha depositato nei suoi confronti un'accusa per presunta corruzione di testimoni e frode procedurale.

Al riguardo il procuratore Gilberto Villareal ha presentato l'atto d'accusa contro Uribe dopo il rigetto di due richieste di preclusione avanzate da pubblici ministeri che hanno cercato di frenare il rinvio a giudizio. Si deve segnalare che la Procura colombiana ha da qualche settimana un nuovo capo nella persona di Luz Adriana Camargo, secondo cui esistono "prove fisiche ed elementi materiali di prova raccolti e studiati" sufficienti per accusare l'ex presidente davanti a un giudice della repubblica.

ALVARO URIBE 2

Il processo di Uribe non è nuovo, ma risale al 2018 quando era senatore e denunciò il suo collega di sinistra, Iván Cepeda, di aver comprato testimoni nelle carceri per accusarlo di crimini paramilitari. Dato il coinvolgimento di parlamentari in esercizio, nel 2022 il caso è stato esaminato dalla Corte suprema, la quale sostenne che in realtà erano stati Uribe e uno dei suoi avvocati a cercare di "gettare fango" su Cepeda, ordinando l'arresto dell'ex presidente.

ALVARO URIBE

L'ex capo dello stato tuttavia si dimise dall'incarico di senatore, per cui la causa fu trasferita, e ripresa dall'inizio, dalla giustizia ordinaria, che ha ora formalizzato le accuse contro l'imputato.

ALVARO URIBE 1 Tareck El Aissami - ex ministro del petrolio del venezuela